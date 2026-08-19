Ocho provincias de CyL estarán este jueves en alerta por lluvias y tormentas con aviso naranja en la Ibérica de Burgos - AEMET

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 20 de agosto, avisos por lluvias y tormentas en ocho de las nueve provincias de Castilla y León, con aviso naranja en la Ibérica de Burgos, ante la previsión de precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, mientras que las temperaturas experimentarán un notable descenso, más acusado en las máximas.

Los avisos por lluvias afectan a Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, todos ellos con nivel de peligro bajo salvo una zona de Burgos.

En concreto, la Ibérica de Burgos contará con aviso de peligro importante por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. El aviso comenzará a las 12.00 horas y permanecerá activo hasta las 21.59 horas.

En el resto de zonas afectadas se prevén acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Los avisos comenzarán a las 10.00 horas en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia y a las 12.00 horas en las restantes áreas: meseta y sistema central de Ávila; meseta e Ibérica de Burgos; meseta de León y Palencia; meseta y sistema central de Segovia; Ibérica y meseta de Soria; meseta de Valladolid, y Sanabria y meseta de Zamora. La probabilidad estimada por Aemet se sitúa igualmente entre el 40 y el 70 por ciento.

Los avisos por tormentas presentan la misma distribución territorial y temporal, con nivel de peligro bajo y una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Aemet advierte de que las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La predicción para el conjunto de la Comunidad apunta a intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, con chubascos que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en las zonas señaladas, y que serán menos probables en el suroeste.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se situarán en 27 grados en Ávila, Burgos y León; 28 en Palencia y Segovia; 29 en Salamanca, Soria y Valladolid, y 30 en Zamora.

Las mínimas serán de 13 grados en Burgos y León; 14 en Ávila y Palencia; 15 en Salamanca y Soria, y 16 en Segovia y Valladolid, mientras que Zamora registrará 18 grados.

El viento será variable, con predominio de componente norte en el norte de la Comunidad y de componente oeste en el resto, generalmente flojo a moderado, aunque no se descartan rachas fuertes o muy fuertes en las zonas de tormenta.