Del Olmo rechaza ir al Senado para centrarse en Valladolid

Actualizado 19/03/2019 10:35:27 CET

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, ha confirmado este martes que su partido le ha ofrecido formar parte de las listas al Senado de cara a las elecciones generales del 28 de abril pero la política vallisoletana ha declinado esa opción ya que su objetivo es centrar todos sus esfuerzos en trabajar por la capital vallisoletana.

"No voy a ir, me lo ha ofrecido el partido pero no voy a ir", ha manifestado en concreto a preguntas de los periodistas este martes en las Cortes de Castilla y León donde ha inaugurado como consejera de Economía y Hacienda la jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea en Castilla y León', que organiza Foacal.

