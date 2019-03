Del Olmo rechaza ir al Senado para centrarse en Valladolid

Publicado 19/03/2019 10:57:07 CET

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, ha confirmado este martes que su partido le ha ofrecido formar parte de las listas al Senado de cara a las elecciones generales del 28 de abril pero la política vallisoletana ha declinado esa opción ya que su objetivo es centrar todos sus esfuerzos en trabajar por la capital del Pisuerga.

"No voy a ir, me lo ha ofrecido el partido pero no voy a ir porque ahora mi trabajo está aquí", ha respondido en concreto a preguntas de los periodistas este martes en las Cortes de Castilla y León donde ha inaugurado como consejera de Economía y Hacienda la jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea en Castilla y León', que organiza Foacal.

"Me voy a dedicar plenamente a defender los intereses de los vallisoletanos y por eso he dicho que no", ha añadido la candidata que, no obstante, ha expresado su absoluto respeto a los candidatos del PP a otras alcaldías que sí acepten formar parte de las listas a la Cámara alta. "Cada uno tiene sus circunstancias y son distintas", ha reflexionado Del Olmo que en su caso particular ha recordado que esta es la primera vez que se presenta a la Alcaldía de Valladolid, una circunstancia que, según sus palabras, le exige "más esfuerzo" que si ya fuera alcaldesa.

"Es distinto", ha continuado Del Olmo que ha insistido en su empeño por demostrar a los vallisoletanos que quiere trabajar por ellos y por convencer a los electores con sus ideas para el futuro de la ciudad.

Preguntada por las personas que integrarán la lista del PP a la Alcaldía de Valladolid, la candidata ha asegurado que "está en ello" y que no tardará mucho tiempo en perfilar esos nombres si bien ha recordado que en estos momentos hay "otras elecciones", las generales del 28 de abril, por lo que es el turno de conformar otras listas. "No vamos a mezclar todo", ha considerado Del Olmo para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por convocar los comicios generales a un mes de los autonómicos y municipales.

"Es algo que sólo se le ocurre a Pedro Sánchez", ha espetado Del Olmo ante el "barullo" de listas "a un sitio y a otro" que ha generado la concatenación de elecciones en España cuando, en su opinión, habría que haber hecho las cosas "bien" y "de forma reposada".

Dicho esto, ha aclarado que en su caso nunca ha hablado de fichajes estrella ya que su objetivo es poder trabajar "con los mejores" que, según ha explicado, no tienen que ser personas "sonadas" sino ciudadanos que trabajen día a día, que quieran dejarse "la vida y la piel" por los vallisoletanos y que pasen "el filtro" de la entrega, de las ganas de trabajar y de la ilusión.

"Es lo que yo quiero, gente muy trabajadora, gente con ideas y gente que ayude para sacar adelante los proyectos", ha explicado para argumentar que, en su caso, no ve importante ir acompañada por esos fichajes estrella, si bien ha aclarado que eso no quiere decir que en su lista no vaya a haber alguna persona "reconocida".

Respecto a cuándo dejará su cargo en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, Del Olmo ha recordado que legalmente podría ejercer como consejera hasta el día que tome posesión como alcaldesa, en el caso de que reciba el respaldo de los vallisoletanos en las elecciones del 26 de mayo.

"Todavía no soy nada legalmente", ha aclarado la candidata que ha insistido en su empeño personal por volcarse en el trabajo por Valladolid.