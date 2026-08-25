Las OPA se manifestarán este jueves para reclamar a la Junta ayudas directas para "salvar el campo" en su "peor crisis"

El coordinador de la COAG, Lorenzo Rivera; el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y el secretario general de UPA, Aurelio González, en la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) de Castilla y León se manifestarán este jueves, 27 de agosto, frente a la Presidente de la Junta para reclamar que ponga en marcha ayudas directas, dotadas con al menos 150 millones de euros de fondos propios, para "salvar el campo y la agricultura" que vive la "peor crisis de toda su historia".

La protesta tendrá lugar a las 11.00 horas frente a la Presidencia de la Junta, en la plaza Castilla y León de Valladolid, donde Asaja, Unión de Campesinos (UCCL), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores (COAG) esperan congregar al sector y la sociedad general para "defender" a los agricultores de la Comunidad, que están "en un callejón sin salida" y quienes en caso de hundirse, arrastrarían a la ganadería y otros sectores relacionados con su actividad.

La cosecha de cereales de 2026 ha sido "mala" por la climatología y su valor es inferior a los "elevadísimos" costes de producción, de manera que los 60.000 agricultores la de Comunidad han perdido unos 300 millones de euros pese a haber trabajado esta campaña, una situación ante la que las OPA reclaman "unidad de acción" para, primero, tomar medidas a través de ayudas directas y, después, políticas que aborden los problemas estructurales.

En este contexto se enmarca la protesta, en la que demandarán a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha ayudas directas para el sector dotadas de al menos 150 millones de euros de fondos propios, la misma cantidad que recibirán los agricultores de la Comunidad por parte del Gobierno central a través de subvenciones que ascenderán a 117 millones frente al incremento del precio de los fertilizante y entre 30 y 35 millones ante el aumento del gasóleo.

Si bien el paquete de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo central es aún "insuficiente" para el sector, las organizaciones agrarias valoran el modelo de "ayuda directa, sin burocracia" y de gestión "rápida", por lo que demandan al Gobierno autonómico que disponga un plan con el mismo modelo y con fondos propios, de al menos 150 millones, lo que sumado a las ayudas nacionales alcanzaría para "cubrir" los 300 millones de pérdidas que enfrenta el sector en la cosecha de este ejercicio.

"Es obligado que las organizaciones agrarias, en unidad de acción, llamemos a la puerta de la Junta, llamemos al presidente de la Junta (Alfonso Fernández Mañueco) y le digamos que en su debate de investidura dijo que apoya sin fisuras al campo", ha señalado al respecto el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, este martes junto al resto de representantes de las OPA.

Así, ha pedido la Junta que "sea sensible" y ayude al sector a "pasar este bache", y ha llamado a la sociedad general a secundar sus peticiones y la concentración antes de que la Comunidad "se convierta en un desierto" por no poder sembrar los agricultores porque se "arruinan".

En la misma línea, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha recordado que en la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas de este año, PP y Vox se reivindicaron como los partidos del campo, por lo que ahora tienen que "demostrar" que lo son y "echar una mano" al sector "cuando más se necesita".

"El sector cerealista está pasando por la peor crisis de toda su historia por tres elementos fundamentales, los altísimos costes de producción, sin precedentes, una pésima cosecha y unos precios que se han caído desde hace dos años y no han repuntado. Tenemos el cóctel perfecto, la tormenta perfecta, para que el sector no pueda seguir con su actividad", ha alertado, para urgir a que las ayudas directas lleguen también por parte de la Administración autonómica y "no se venda la película de apoyo a préstamos".

Al respecto, el secretario general de UPA Castilal y León, Aurelio González, ha llamado a los agricultores y la sociedad a secundar la movilización para "salvar el campo" y "el futuro de los pueblos" al exigir ayuda a Junta, a la que ha cuestionado "hacer promesas" sobre planes para el sector "sin dinero".

"Tenemos un Gobierno bipartito con un consejero (de Agricultura, Joaquín Antonio Pino), de un partido (Vox) diciendo que tiene un plan o un paquete de medidas potente, pero el jefe del otro partido (PP) del gobierno, el que maneja el presupuesto o el que lo tiene que aprobar, pues parece que no le da la gana de actuar y no apoya ese presunto plan. Hay que decirle al consejero que un plan sin dinero es igual a cero", ha apuntado al respecto, a la vez que ha censurado los "piques" entre las dos formaciones del gobierno de coalición de la Junta.

Igualmente, el coordinador de COAG en la Comunidad, Lorenzo Rivera, ha reclamado al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco "comportarse" al menos "al mismo nivel" que el Gobierno central con un paquete de ayudas directas dotado de la misma cantidad, esos 150 millones de euros, que si bien son "insuficientes" son "necesarios" ante la nueva campaña.

POLÍTICAS ESTRUCTURALES PARA "NO VIVIR DE AYUDAS"

Con todo, las organizaciones han señalado que esta es una medida a la que deben seguir políticas estructurales para recuperar la rentabilidad, ya que el sector no quiere "esta viviendo de ayudas siempre", si no "vivir dignamente, con la cabeza bien alta, de su trabajo, de producir alimentos".

Las OPA demandan, en este sentido, que se reformen los seguros agrarios para que cubran los costes de producción y ofrezcan rendimientos asegurables asumibles para las explotaciones, pues muchos profesionales no los contratan porque no les compensan, y que se reoriente la PAC hacia los agricultores profesionales, pues parte de estas ayudas "va a manos de gentes que tiene otras fuentes de ingresos".

También reclaman que se aplique Ley de la Cadena Alimentaria, con controles efectivos y actuaciones de oficio para impedir que los agricultores vendan por debajo de costes, un contexto en el que han avisado de que en la Junta hay una Dirección General de Cadena Alimentaria de la que no se sabe "nada" sobre sus resultados.

Además, las organizaciones urgen a una ley contra la especulación de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y carburantes en la actualidad elevados por conflictos como los de Oriente Próximo, y que se revisen los acuerdos comerciales y las importaciones de cereal de Ucrania y de América Latina, Estados Unidos y Canadá. De esta manera, piden que la UE priorice el consumo de la producción comunitaria y que las importaciones solo entren cuando sean necesarias, con controles equivalentes a los exigidos a los productores europeos.

"Se requiere valentía política pero el momento es crítico", ha aseverado el coordinador de UCCL al respecto, para incidir en que con esta situación se ve afectado el sector primario, el modelo de consumo y la seguridad alimentaria. "Reclamamos a los políticos altura de miras y acometer cambios estructurales ante este callejón sin salida", ha sentenciado.