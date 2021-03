Ortega pide "responsabilidad" para no difundir "rumores e infundios" sobre 'Prodigios'

Defiende la "legalidad y seguridad" del rodaje, así como la "oportunidad de promoción" que brinda a la cultura de Castilla y León

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, ha pedido "responsabilidad" a los grupos de oposición para no "difundir sin contrastar" datos que "hacen crecer como bolas de nieve rumores e infundios sin base real" sobre el concurso televisivo 'Prodigios'.

"Señorías, hay que tener mucho cuidado con los bulos", ha reclamado Ortega durante su intervención ante la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes para explicar las circunstancias en que se desarrolló el rodaje de 'Prodigios' en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El consejero ha defendido la "legalidad y seguridad" en que se desarrolló la grabación de este concurso televisivo, así como la "oportunidad de promoción" que brindaba su rodaje en la Comunidad y con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) para la cultura de la región.

Javier Ortega ha sostenido que tan pronto se conocieron los positivos dentro del rodaje, la Consejería procedió a comprobar el "correcto cumplimiento" de los protocolos de seguridad establecidos y ha insistido en la "ventajosa promoción" para la imagen de Castilla y León y su cultura de acoger en un auditorio como el Miguel Delibes y con una orquesta como la OSCyL en un programa que se emite "en horario de máxima audiencia" durante cinco sábados al año.

En cuanto a la legalidad del rodaje, Ortega ha recordado que las grabaciones audiovisuales no han sufrido, a pesar de los cambios normativos adoptados a lo largo de la pandemia, modificaciones legales desde la aprobación del decreto que los regulaba a nivel nacional el pasado 9 de mayo de 2020 y que establecía las condiciones de seguridad a respetar.

Asimismo, ha recordado que el pasado 14 de enero se pusieron a la venta las entradas para las distintas galas, si bien finalmente hubo de rodarlas a puerta cerrada ante las nuevas medidas sanitarias como el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas, un "prudente criterio restrictivo" en aras de "la máxima garantía sanitaria".

En cuanto a la decisión de suspender la actividad presencial en los centros culturales dependientes de la Junta, ha subrayado que éstos "no han cerrado", sino que han mantenido actividades que se han retransmitido a través de redes sociales y plataformas como YouTube, incluidos dos conciertos de abono de la OSCyL, de modo que dicha medida "no afecta a rodajes" como el de 'Prodigios'.

"FUE Y ES LEGAL"

"Una vez descartada la presencia de público, el rodaje o la grabación de este programa fue y es legal", ha reiterado Javier Ortega, quien ha explicado que la Junta, en este aspecto, no ha hecho "nada distinto de lo que hacen los demás".

"Les recuerdo que esta regulación no es una extravagancia de la Junta, seguimos el sentido de las medidas del Gobierno para proteger y blindar los rodajes", ha recalcado el consejero, quien ha recordado que la Spain Film Comission aplaudió estas medidas y defendió que "rodar en España es seguro y posible en tiempos de pandemia".

En cuanto a la seguridad con que se han desarrollado estas galas --grabadas los días 20, 23, 24, 26 y 27 de enero sin público, al igual que los ensayos previos--, con pruebas de antígenos a todo el personal que participaba en cada sesión.

Ortega ha desgranado el protocolo de seguridad desarrollado durante el rodaje de 'Prodigios' --con accesos escalonados, medición de temperatura, uso de mascarillas, distancia de seguridad, limpieza y desinfección-- bajo la supervisión del personal de la Fundación Siglo, a al tiempo que se "duplicó" el servicio de seguridad del Miguel Delibes durante esos días.

En cuanto a la realización de los test rápidos antes de entrar a la sala, Javier Ortega ha detallado que el pasado 11 de enero se llevó a cabo un primer test serológico a todo el personal presente en las labores de montaje.

Tras ello, el 13 de enero se practicaron test de antígenos a todos los integrantes del programa, incluyendo miembros de la productora, participantes, orquesta, coros y técnicos, que se repitieron cada dos días hasta el día 21, en el que pasaron a ser diarios "dado que comenzaba la fase de producción más importante".

POSITIVOS

Por lo que se refiere a la detección de positivos durante la grabación, el consejero ha indicado que se tuvo conocimiento de un primer positivo entre el personal de la orquesta y otro en el coro Piccolo los días 22 y 23 de enero respectivamente. En ambos casos abandonaron el centro con anterioridad al inicio de la grabación sin haber llegado a acceder a la Sala Sinfónica, como ha sostenido Ortega.

Asimismo, el director de la Sinfónica, Salvador Vázquez, abandonó la grabación el día 25 por considerarse "contacto estrecho" con un positivo, lo mismo que sucedió con dos músicos de la Oscyl, uno por contacto estrecho durante los ensayos con una persona fuera del ámbito laboral y otro por contacto estrecho dentro de este ámbito. Ambos permanecieron en cuarentena y dieron negativo, tantos en los controles realizados en el Centro Cultural como en los controles posteriores.

Una vez finalizadas todas las grabaciones, otros dos músicos de la orquesta causaron baja el día 1 de febrero por COVID, sin poder determinarse el origen del contagio, tal como ha detallado el titular de la Consejería.

En cuanto a la soprano Ainhoa Arteta, ha recordado que el miércoles 20 de enero se le realizaron dos test con resultado negativo en ambos casos; el jueves 21 se informó de que debía abandonar el programa por ser un contacto estrecho y, ya fuera de Valladolid, la artista informó de su positivo.

Además, ha advertido de que "en ningún momento" se ha recibido "queja o malestar alguno" en torno al desarrollo de la grabación o de los ensayos del programa, e incluso ha apuntado que dos policías municipales se personaron el día de la grabación de la final y "tuvieron la oportunidad de comprobar directamente y de primera mano cómo estaban desplegadas las medidas de seguridad, los espacios reservados, los itinerarios para moverse por el centro".

"Según parece, la visita se hizo a satisfacción, ya que no hemos recibido, ni entonces ni después, queja o reclamación alguna por parte de la autoridad municipal competente", ha subryado durante su intervención.

OPORTUNIDAD

Por último, en lo referente a la oportunidad que el rodaje supone para la cultura de Castilla y León, ha advertido de que el contrato de patrocinio publicitario que debe asumir la Fundación Siglo se compensa con los dos contratos de prestación de servicios que debe pagar la productora.

En concreto, ha detallado que se firmó un contrato de patrocinio por valor de 428.253,13 euros que la Fundación Siglo abona a Shine Iberia, otro de alquiler de espacios en el Centro Cultural Miguel Delibes por parte de Shine Iberia en función del cual ha de abonar a la Fundación Siglo un importe de 311.475,59 euros y un contrato de prestación de los servicios de la OSCyL, del coro Piccolo y del director de la Orquesta durante los ensayos y la grabaciones por el que Shine Iberia abona a la Fundación Siglo el importe de 116.777,55 euros.

"Si me dicen que ni les parece oportuno aparecer en el Canal 1 de TVE en máxima audiencia cinco sábados al año o que no merece la pena esta promoción publicitaria de Castilla y León en televisión aunque no tengamos que abonar el patrocinio, me costará, señorías, comprenderlo", ha sentenciado el consejero.