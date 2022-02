Ortega-Smith tacha de "vergüenza" que no respete la voluntad de Casero y acusa a Batet de "no hacer valer la legalidad"

ÁVILA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ha calificado de "vergüenza" y considera "gravísimo" que en la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados "no se haya respetado la voluntad de un diputado".

En declaraciones a los periodistas, ante la Escuela Nacional de la Policía de Ávila, Ortega-Smith ha criticado "el hecho de que en la sede de la soberanía nacional" se haya tenido que ver "la vergüenza de una votación que no ha respetado la voluntad de un diputado", que se equivocó en la votación y que avisó de ello y de que quería cambiar el sentido de ese voto.

"Nos da igual de qué partido sea", ha aseverado el líder de VOX, quien ha precisado que el diputado del PP, Alberto Casero, "ha intentado corregir un error una vez que ha hecho la votación telemática, que ha pedido reiteradamente a la Cámara que le permitiese votar en persona, como otros de antecedentes que ya han ocurrido", ha señalado.

Asimismo, Ortega-Smith ha criticado a la presidenta del Congreso. Meritxell Batet, por "ponerse del lado de su partido, vulnerando su neutralidad como presidenta" de las Cortes y no hacer valer la legalidad y no respetar la voluntad democrática".

"Y que eso haya supuesto nada menos que torcer una votación democrática, pues nos parece gravísimo", ha enfatizado el responsable de VOX.

Tras indicar que recurrirán ante el Tribunal Constitucional "ese atropello", ha criticado la reforma laboral como "nefasta" que "va a traer más paro, más desesperación a los empresarios y a los trabajadores", mientras que "las arcas de los sindicatos paniaguados de la mariscada van a seguir creciendo", porque "son los que siempre salen ganando de todo este tipo de reformas laborales, no el trabajador, no el autónomo, no la pyme".