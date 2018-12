El Palacio de Exposiciones de León ha recibido 372.000 visitantes desde su inauguración en el mes de mayo

Publicado 30/11/2018 13:11:33 CET

LEÓN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones de León ha recibido un total de 372.000 visitantes en los 20 eventos que ha acogido desde su inauguración a finales del mes de mayo, como ha destacado la concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Franco, en respuesta a una pregunta sobre el recinto ferial realizada por un grupo de la oposición en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes.

Franco ha afirmado que el balance de todos los eventos realizados, con temáticas "muy variadas", ha sido "muy positivo", ya que "ha tenido una gran acogida del público a nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional".

En ese sentido, la concejal ha destacado que para el año que viene ya tienen cerradas cinco actividades para el Palacio y cerca de una veintena de demandas para el 2019 y 2020. Además, ha destacado el contrato que el Ayuntamiento firmará con IFEMA que ayudará a la promoción del mismo.

No obstante, las arcas municipales no han recibido por el momento ningún tipo de ingresos del recinto ferial porque "a la hora de cerrar los eventos aún no estaban establecidas las tarifas para su uso", tal y como ha indicado Franco. Sin embargo, ha señalado que su resultado es "positivo" puesto que todos los eventos han servido para promocionar el Palacio.

CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNO

En otro orden de cosas, la corporación municipal ha aprobado en el pleno la moción presentada por Ciudadanos para la creación del Reglamento de Organización Interno del Ayuntamiento de León para mejorar el funcionamiento del mismo porque, según la edil naranja, Ana Carlota Amigo, "la administración debe adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de comunicación con la ciudadanía".

La moción ha recibido el apoyo de PP, PSOE y UPL, pero ha contado con la abstención de León en Común y el voto en contra de León Despierta, cuyo portavoz, Óscar Fuertes, ha afirmado que es un reglamento que les genera "desconfianza" al considerar que "el desarrollo del mismo debe realizarse a principios del mandato y no a finales cuando están las elecciones cerca".

Por otro lado, tanto PP, Cs, PSOE y UPL han dado el visto bueno al incremento de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva, así como a la del personal eventual a la que han votado en contra León Despierta y León en Común.

Al respecto de este tema, la portavoz de esta última formación, María Victoria Rodríguez, ha indicado que "los políticos deberían dar ejemplo a las familias que no llegan final de mes con el salario mínimo y no subirse el sueldo".