Paolo Virzì regresa con 'Noches mágicas' al festival dos años después de ganar la Espiga de Oro

Publicado 26/10/2018 6:14:34 CET

'La mujer de la montaña' y 'Una tierra imaginada' completan las presentaciones del viernes en la Sección Oficial

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director italiano Paolo Virzì regresa este viernes, 26 de octubre, con 'Noches mágicas' (Notti magiche) a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que logró la Espiga de Oro hace dos años con 'Locas de alegría' (La pazza gioia).

La cinta, que se proyectará a las 16.00 horas en el Teatro Calderón, comienza con el hallazgo del cadáver de un conocido productor de cine en el río Tíber. Los principales sospechosos de la muerte son tres aspirantes a guionistas. A lo largo de una noche en comisaría, realizan un viaje tumultuoso, afectivo e irónico por las calles de Roma, en una época en la cual la era gloriosa del gran cine italiano atraviesa sus últimos días.

Paolo Virzì nació en Livorno (Italia) en 1964. En su adolescencia, colaboró con grupos de teatro aficionados escribiendo, dirigiendo e interpretando textos dramáticos. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Pisa antes de cursar estudios de Guión con profesores como Furio Scarpelli y Gianni Amelio en el Centro Experimental de Cinematografía, donde se licenció en 1987.

Trabajó de guionista a las órdenes de directores como Gabriele Salvatores o Roberto Giannarelli antes de sentarse por vez primera en la silla de director en 1994 para filmar 'La bella vita', por la que logró el David de Donatello al mejor director novel en 1995.

Desde entonces ha dirigido films como 'Ferie d'agosto' (1996), 'Besos y abrazos' (1999), 'My Name Is Tanino' (2002), 'Caterina se va a Roma' (2003), 'Napoleón y yo' (2006), 'Todo el santo día' (2012) o 'El capital humano' (2013, Premio David di Donatello a la mejor película). En 2016 conquistó la Espiga de Oro, el premio a la mejor actriz (ex aequo para Valeria Bruni Tedeschi y Micaela Ramazzotti) y el premio del público en la 61 Semana con 'Locas de alegría', que también se alzó con cinco premios David di Donatello. En 2017 dirigió a Helen Mirren y Donald Sutherland en 'El viaje de sus vidas', su primer proyecto rodado en inglés.

'LA MUJER DE LA MONTAÑA'

Previamente, pasarán por la Sección Oficial 'La mujer de la montaña' (Kona fer i strid), de Benedikt Erlingsson, y 'Una tierra imaginada' (A land imagined), de Yeo Siew Hua.

En 'La mujer de la montaña', que se proyectará en el Calderón a las 9.00, se narra la vida de Halla, una mujer independiente de 50 años que, tras la apariencia de una existencia cotidiana tranquila, lleva una doble vida como ferviente activista medioambiental.

La gente la conoce únicamente por su apodo, 'La mujer de la montaña', y lidera una campaña en solitario contra una industria local de aluminio. Las acciones de Halla se van recrudeciendo y pasan de meros actos vandálicos a sabotaje puro y duro. Mientras, consigue que se detengan las negociaciones entre el Gobierno de Islandia y la empresa para construir una nueva fundición de aluminio. Sin embargo, justo cuando empieza a planificar su mayor y más atrevida intervención, recibe una carta inesperada que cambia todo por completo.

Esta coproducción islandesa, ucraniana y francesa lleva la firma de Benedikt Erlingsson, director, autor y actor islandés conocido como director de teatro, pero también como actor de teatro, series o películas. 'De caballos y hombres', su primer largometraje como director (proyectado en la 62 Semana dentro del ciclo dedicado a Islandia como País Invitado), recibió más de veinte premios internacionales y el Premio del Cine del Consejo Nórdico (2014).

Ha sido galardonado por la Fundación Gan para el Cine (2016). Es una de las figuras más destacadas del teatro en Islandia. Sus montajes en solitario están entre los mayores éxitos de la historia del teatro islandés, y se mantuvieron en cartel durante seis años. Ha recibido varios Grima (los premios islandeses de teatro) por su trabajo como director, autor y actor, y es muy conocido en su país por haber actuado en la serie televisiva 'Blood Brothers', que ganó numerosos Edda (los premios islandeses de cine y televisión).

También ha sido actor en numerosas películas, como 'El jefe de todo esto' (Lars von Trier, 2006) o 'Volcán' (Rúnar Rúnarsson, mejor película de Punto de Encuentro en la 51 Semana).

'UNA TIERRA IMAGINADA'

A las 12.00 horas se proyectará 'Una tierra imaginada', coproducción de Singapur, Francia y Países Bajos en la que entre áreas industriales de Singapur, Lok, un detective de la policía, tiene la misión de encontrar a Wang, un trabajador inmigrante desaparecido que ha sufrido un accidente laboral y vive preocupado por su repatriación. Carcomido por el insomnio, Wang comienza a frecuentar en plena noche un cibercafé que parece sacado de un sueño.

Con la esperanza de establecer algún tipo de conexión humana en ese territorio extranjero, forja una amistad virtual con un misterioso jugador que acaba adquiriendo tintes siniestros. Tras la repentina desaparición de Wang, Lok profundiza en las pistas que lo conducen a una zona de tierras ganadas al mar para destapar la verdad que entierra toda esa arena.

El director de la cinta es Yeo Siew Hua, quien estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Singapur y es miembro del colectivo cinematográfico 13 Little Pictures. Escribió y dirigió la película experimental 'In the House of Straw' (2009).

En 2015 participó en Talents Tokyo y concursó en el Autumn Meeting 2016, donde se hizo con el Gran Premio por su segunda obra de ficción, 'Una tierra imaginada' (2018), que también compitió en el Asia Pacific Screen Lab 2017 y recibió los fondos de ayuda Hubert Bals y Aide aux Cinemas du Monde. El filme se alzó con el Leopardo de Oro a la mejor película en la última edición del Festival de Locarno.