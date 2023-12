El Parador de Gredos aborda el aniversario de la Constitución desde las perspectivas jurídica, histórica y mediática

ÁVILA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parador Nacional de Navarredonda de Gredos (Ávila), donde se redactó la primera ponencia de la Constitución, ha celebrado este lunes un acto de homenaje por el aniversario de la Carta Magna con tres ponencias que abordan esta fecha desde tres perspectivas diferentes, la jurídica, la histórica y la mediática.

El presidente de la Diputación, Carlos García, ha explicado que este aniversario para la institución provincial "ese documento que habla de consenso, diálogo, unidad, convivencia, es algo importante y qué mejor manera de hacerlo que en el Parador Nacional de Navarredonda de Gredos, cuna de esas reuniones y de esos pactos".

"La Diputación quiere agradecer la altura de miras que tuvieron los españoles hace 45 años, de manera acertada, de manera inteligente, mirando al futuro antes que al pasado. Eran momentos de unión, momentos de pensar en la convivencia y creo que de una manera eficaz, de una manera certera, lo consiguieron", ha apuntado.

Ha apuntado que también van a hablar de la figura de Adolfo Suárez, "un político, probablemente el único, que ha interpuesto el interés general al interés personal". "Una persona cercana, una persona abulense de pueblo, como él se denominaba", ha añadido.

El magistrado Julián Sánchez Melgar, uno de los tres ponentes, ha explicado que hablará de "cómo evolucionó en el Parador este texto", además de los valores que impregnan a la Constitución y del título sexto de la Constitución, "que es el que habla del Poder Judicial".

Por su parte, el historiador José Antonio Calvo ha avanzado en declaraciones a los medios que le corresponde hacer "comprender la Constitución en el itinerario de la propia Nación Española". "Y, bueno, pues prácticamente lo que voy a decir es que la Constitución se convierte en el lugar de llegada del consenso nacional después de once guerras civiles que ha sufrido España desde el siglo XV", ha añadido.

"Es por primera vez un texto que se proclama como el lugar de encuentro de todos los españoles, no es un texto impuesto, no es una Carta otorgada, no es una Carta que se impone, sino es una Carta que se aprueba, precisamente, desde el consenso", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que "todos tuvieron que hacer su renuncia".

"Después de 45 años, es evidente que acertaron, acertaron a encontrar un texto de consenso, de paz, de encuentro, que ha permitido el mayor desarrollo de toda la historia de España justamente en esos 45 años, un texto que habla de coherencia, de consenso, que habla de diferencias, que habla también, lógicamente, de cómo las distintas opiniones todas son dignas de ser escuchadas", ha concluido.

Aportará una visión mediática el periodista Pablo Serrano, que ha sostenido que los medios de comunicación que hoy siguen vivos en el panorama nacional y local "han sido siempre constitucionalistas" y han defendido "los valores que se desprendían desde la Constitución".

Ha añadido que su generación ha viviedo "momentos de desarrollo, de crecimiento, de difusión de valores, que en estos momentos de vorágine y de globalidad, hacer un pequeño alto en el camino, repensar las cosas y recuperar la esencia y los valores constitucionales porque son los que nos han permitido seguir creciendo".

"En este sentido, en estos tiempos, pues volveremos todos a preguntarnos si hace falta reformar o no la Constitución. Yo creo que en tiempos revueltos hay que ser sosegados, hay que tener mucha calma y luego habrá un momento, habrá tiempo para todo y seguro que más adelante podremos avanzar, pero todos juntos", ha zanjado.