Pascual defiende la "absoluta honestidad" de Suárez-Quiñones

Publicado 28/09/2018 12:57:27 CET

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, ha definido al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como una persona "absolutamente honesta" por lo que ha dudado de que haya querido favorecer a ninguna empresa.

De este modo ha respondido el presidente de los contratistas de Castilla y León a preguntas de los periodistas respecto a la conversación grabada por la Policía en el marco de la 'Operación Enredadera' entre el consejero de Fomento y el empresario José Luis Ulibarri para que se hiciese cargo de una obra ya adjudicada pero paralizada ya que la empresa estaba en concurso de acreedores.

"La obra era un muerto", ha asegurado el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León que ha explicado que esa obra, a la que se presentaron 97 propuestas de licitación por más de un centenar de empresas, se adjudicó por 2,12 millones de euros a la oferta anterior a lo considerado como baja temeraria.

"Era un negocio muy malo", ha continuado Pascual, que ha admitido que si el consejero le llega a llamar a él le habría hecho "un siete" porque tampoco hubiese sido "un plato de gusto" tener que decir que no a un consejero que, en su opinión, actuó para tratar de resolver un problema "de interés general" para la provincia de León.

A preguntas de los periodistas, Pascual ha aclarado que ese tipo de llamadas no son habituales para añadir que tampoco son ilegales para reafirmarse en que Suárez-Quiñones es una persona "absolutamente honesta" y con un carácter "muy ejecutivo" que fue lo que le llevó, en su opinión, a llamar a Ulibarri ante la paralización de una obra ya adjudicada.

"A lo mejor llamó a más empresas", ha apuntado el presidente de la Cámara de Contratistas que ha insistido en que Suárez-Quiñones propuso al empresario leonés que se interesase por la obra "exactamente" a los precios de adjudicación. "No se cambiaba ni una coma", ha añadido para aclarar también que si Ulibarri hubiera aceptado tendría que haber seguido negociando las condiciones para continuar la obra con los técnicos. "No hubiera podido favorecer de ninguna manera", ha sentenciado.

IRRESPONSABLE POR DEJAR "ESTROPEAR" LAS CARRETERAS

Pascual ha realizado estas declaraciones momentos después de haber cargado contra el consejero de Fomento y Medio Ambiente por "irresponsable" y por haber dejado "estropear" las carreteras autonómicas "destruyendo" su valor por falta de la inversión ya que, según los expertos, necesitarían un mínimo de 176 millones de euros anuales frente a los 131 consignados en el Plan de Actuaciones Prioritarias de la Red Autonómica y que contempla un total de 525 millones de euros para toda la legislatura.

Tras lamentar que esa previsión de inversión esté además "significativamente por debajo" respecto a lo necesario, Pascual ha acusado al consejero de haberse quedado en un 70 por ciento de ejecución de lo comprometido y al 50 por ciento de lo que haría falta.

Pascual ha llegado a ironizar sobre la conveniencia de hacer una auditoría sobre el estado de las carreteras cuando llega un consejero de Fomento y ha reclamado "auténticos expertos" para las áreas más técnicas y menos políticas, como Sanidad, Educación o Fomento.

"Yo me dedico a las infraestructuras y si me dais un hospital a lo mejor me lo cargo", ha opinado el presidente de los contratistas de Castilla y León para ironizar sobre que tampoco habrá que poner una placa a Suárez-Quiñones a quien se ha referido en cualquier caso como una persona "honesta, de trato muy cordial, inteligente y muy preparada para ser juez".