Paul Schrader aterriza en Seminci con 'The Card Counter'

'The Card Counter', escrita y dirigida por Paul Schrader, aclamado guionista de 'Taxi Driver', 'Toro salvaje' o 'La última tentación de cristo' --todas ellas dirigidas por Martin Scorsese, que ahora le devuelve el favor como productor-- y director de la más discreta aunque igualmente notable 'First Reformed', ha aterrizado este domingo en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), festival en el que ha obtenido cinco galardones, incluida la Espiga de Honor en 2013.

Si la venganza es un plato frío es porque Paul Schrader se toma su tiempo para servirlo. La paciente espera de un hombre atribulado es lo que marca el ritmo en 'The Card Counter' y, si bien los más míticos personajes de Schrader --ya sean escritos o dirigidos-- están, de algún modo, atormentados por su pasado, es el interpretado por Oscar Isaac el que eleva esa premisa a la categoría de tortura.

De exmilitar a jugador profesional de póker; si hay algún as que William (Bill) Tell se guarde en la manga es el de disponer de todo el tiempo del mundo, ya que todo lo demás le ha sido arrebatado. Unas inoportunas fotos durante su trabajo en la prisión de Abu Ghraib en pleno escándalo de casos de tortura y abuso de prisioneros tendrán la culpa. Señalado como una de las "manzanas podridas" involucradas, pasa varios años en prisión, donde comienza a contar cartas como estrategia de evasión.

Reconvertido en un habitante más de la fauna de los casinos, su especialidad serán los juegos de cartas, de los que Schrader se vale para mostrar el alma atormentada del protagonista, oculta por la convincente cara de póker de Isaac, tras la que se esconde el engañoso sosiego de un hombre perturbado que sueña con un pasado filmado en ojo de pez.

Entre los espacios diáfanos pero sin ventanas de los casinos, Tell capea el peso de las acciones pasadas con el blackjack; se entrega a las monótonas esperas del póker y soporta la presión de las viciadas apuestas del Texas hold'em.

Su escrupulosa vida sufre turbulencias con la irrupción de La Linda (Tiffany Haddish) y, especialmente, de Cirk Beaufort (Tye Sheridan), quien tentará a Bill Tell para unirse a su vengativo plan contra el excoronel militar John Gordo (Willem Dafoe).

Pero, en un último intento de redimir un alma --aunque la suya ya no tenga salvación-- Bill Tell tratará, por todos los medios, de disuadirle para impedir que el rencor lo devore y, mientras Cirk cree haber encontrado un partner-in-crime, Tell tropieza con sus ansias de redención.