El PCAS-TC critica el "abandono institucional" a los municipios afectados por altos contenidos de nitratos

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha criticado este viernes el "abandono institucional" por parte de las instituciones, como la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, a municipios afectados por altos contenidos de nitratos en zonas de la provincia burgalesa.

Así lo señala el partido castellanista en un comunicado ante la presencia de contenidos de nitratos por encima de los niveles permitidos por la legislación, en las aguas de consumo, de algunas localidades de las comarcas de Arlanza y Esgueva como Cilleruelo de Abajo, Tórtoles de Esgueva o Villafruela, "lo cual las convierte, al menos temporalmente, en no aptas para beber".

PCAS-TC quiere denunciar el "abandono y olvido" de estos municipios por parte de las instituciones, como la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, que reprocha que "han sido totalmente insensibles e incapaces de ofrecer la más mínima ayuda para intentar paliar tan dramática situación como dejar sin agua potable a estas localidades durante todas las fiestas navideñas".

La formación incide en que la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola, ganadero o de aguas residuales, es "un problema de salud pública que va en aumento, al autorizarse de forma creciente mayor número de explotaciones ganaderas sin el suficiente control y el empleo más intensivo de fertilizantes inorgánicos en los cultivos".

Además, aseguran que la Junta de Castilla y León "ya reconoce en Burgos siete zonas vulnerables a la contaminación por nitratos que afectan a cerca de setenta municipios y a más de 4.000 kilómetros cuadrados". En el conjunto de la comunidad autónoma son 24 zonas vulnerables que incluyen casi 400 municipios, con una superficie de cerca de 15.000 kilómetros cuadrados.

Por ello, y como expone el PCAS-TC, "la Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra Castilla y León y otras Comunidades Autónomas españolas por haber incumplido sus obligaciones en lo que respecta a hacer un uso correcto de los nitratos y los fertilizantes".

Señalan que la Junta "no ha designado como vulnerables todas aquellas zonas y territorios que por sus características se deberían haber incluido (hasta cerca de 800 municipios)" y "no ha adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas en los territorios donde la contaminación por nitratos muestra una tendencia al alza y los programas de acción para proteger las zonas vulnerables frente a la contaminación de nitratos son insuficientes, no habiéndose adoptado medidas adicionales o acciones reforzadas".

El partido asegura que se ha dirigido a las administraciones con capacidad de actuar ante la contaminación de las aguas potables por nitratos y ha reclamado que tomen medidas, en el ámbito de sus competencias para ayudar a los municipios afectados en toda la provincia de Burgos.

Así, la formación castellanista reclama a la Diputación de Burgos que, "con carácter de urgencia y de forma gratuita", proceda al suministro de agua potable a todos los municipios afectados por contaminación de nitratos. También los comuneros burgaleses se han dirigido a la Junta de Castilla y León, para amplíe la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos en la comunidad a todas aquellas con evidencias de contaminación por nitratos en concentraciones por encima de 10 mg/l y que sustituya el ineficaz Código de Buenas Prácticas Agrarias y Ganaderas por medidas efectivas de reducción de vertidos y de aplicaciones de fertilizantes.

Por último, han trasladado a la Confederación Hidrográfica del Duero la urgencia de que incremente los puntos de medida de la red de control de la calidad del agua superficial y subterránea en su ámbito competencial, con la adopción de medidas cautelares ante la implantación de actividades económicas de impacto comprobado sobre la calidad de las aguas.