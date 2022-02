Pepe Álvarez afirma que la Reforma Laboral es "positiva" y "no discutida por nadie"

SEGOVIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, en su visita este lunes a Segovia para explicar la Reforma Laboral en una asamblea con delegados de su organización, ha afirmado que la misma es "positiva" y "no discutida por nadie".

"Lo que sorprende es que la izquierda que no la ha votado no habla de esta reforma, habla de otra que no se ha discutido, que no se ha hablado y que queda pendiente", ha denunciado Álvarez.

Ha pedido a todos aquellos partidos de izquierdas que no votaron a favor de la reforma laboral que ahora les "ayuden a cambiar lo que querían cambiar".

También ha criticado a los sindicatos minoritarios que, según dice, "tiene mucha habilidad para ensuciar" las sedes de los sindicatos "grandes" pero "ninguna habilidad para luchar" por los derechos de los trabajadores.

"No han dado un palo al agua para cambiar la Reforma Laboral", ha denunciado Álvarez. "ahora que se han cambiado aspectos fundamentales dicen que nos hemos quedado cortos", recrimina.

Álvarez ha afirmado que sabe que "hay una parte que hay que arreglar, solo se ha abordado una parte de la derogación de la Reforma Laboral, queda una parte que no se ha discutido, todo lo que tiene que ver con el despido son elementos que hay que discutir," y en esta línea ha asegurado que "están a tiempo, si quieren dejar de vaguear, de ponerse a trabajar para poder en el plazo de tiempo más breve posible regular de nuevo los despidos en España".

"Pero que no digan que la reforma es mala, porque es extraordinariamente positiva y van a quedar mal delante de los trabajadores por que esta es una reforma que se va a visualizar en muy poco tiempo y por tanto se va a ver que tiene efectos muy positivos", ha zanjado.