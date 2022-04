Pepe Álvarez reclama un país "más equilibrado" para que ganen "las zonas despobladas y las grandes ciudades"

SORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado un país "más equilibrado" para que ganen "las zonas más despobladas como Soria y las grandes ciudades como Madrid", en especial desde el punto de vista de los retos del medio ambiente.

"Tiene que entrar en el ADN de los gobernantes del país, no quisiera que esta ola que hay en los territorios más desprotegidos acabe en una situación de frustración, hay que dar respuesta a esa parte del país porque beneficia a esa otra", ha apuntado Álvarez.

El secretario general de UGT, junto al secretario autonómico de Castilla y León, Faustino Temprano, ha participado este jueves en la jornada organizada por el sindicato en Soria 'Reto demográfico, desafíos y oportunidades ante el problema de la España Vaciada'. La jornada ha contado con la asistencia del secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca y del secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, entre otros.

Álvarez ha señalado que no hay una única solución y ha instado a que las grandes urbes "no vean una agresión cuando las inversiones no se hacen en ese territorio" ya que es una oportunidad para que "muchas personas no tenga que ir a malvivir en las grandes ciudades, lo que genera problemas de medio ambiente".

"La España despoblada está permanentemente en boca de los que solo la utilizan para ver si pueden rascar un puñado de voto de esas personas que están en una situación de falta de servicios, mientras que desde el sindicato se apunta por un camino de fondo hacia un país más equilibrado", ha manifestado

RETOS

Pepe Álvarez ha reconocido que "no hay una única receta" para acabar con la despoblación ya que "en cada uno de los territorios la situación es una u otra". "Si solo nos quedamos en el titular no vamos a encontrar mecanismos a la despoblación", ha agregado.

En cuanto a los retos del momento, ha apuntado a las infraestructuras "terrestres, ferroviarias y digitales" para que lleguen de forma homogénea al conjunto del país, también de servicios públicos como el "acceso a la Sanidad y a la Educación, así como el empleo y las "condiciones de trabajo en el medio rural, con un alto nivel de temporalidad".

FISCALIDAD DIFERENCIADA

En relación a la Fiscalidad Diferenciada, aprobada por Europa para provincias como Soria, Cuenca y Teruel, por su baja densidad de población, ha señalado que "no se ha producido ninguna mesa de diálogo social en la que se haya planteado esa cuestión", algo que sí se hizo para "abordar cómo aplicar los Fondos de Reconstrucción".

"Es un elemento clave para luchar contra la España Vaciada, no se puede prescindir de todos los elementos competitivo que permitan que los territorios vaciados puedan competir en mejores condiciones", ha manifestado

Álvarez ha apostado por aprobar un Pacto de Estado para dar ventajas en materia de empleo, industria o en servicios públicos al medio rural con el propósito de conseguir que las actuaciones en materia demográfica "no se quede en nada".