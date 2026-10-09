Peramato recuerda el informe favorable de la Fiscalía al indulto de García Ortiz sin analizar lo que haga el Gobierno

SALAMANCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha recordado el informe favorable que ha presentado el organismo para el indulto de su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, si bien no ha querido entrar a que el Gobierno pueda hacerlo.

"Yo no voy a entrar en lo que vaya a poder hacer el Gobierno. Lo que sí digo es que nosotros hemos interpuesto el recurso de amparo contra la sentencia condenatoria del anterior fiscal general del Estado y ya hemos emitido el informe en relación al indulto que es a favor. Lo que haga ahora el Gobierno es una función que le compete a ellos y por lo tanto habrá que esperar a esa decisión", ha asegurado momentos antes de participar en unas jornadas organizadas por la Universidad de Salamanca (USAL).

Peramato ha pronunciado la conferencia inaugural titulada 'La neutralidad formal del Derecho ante los contextos contemporáneos de vulnerabilidad de género'. En ella ha abordado la "neutralidad del derecho y del impacto que producen las normas aparentemente neutras en las mujeres, desde diferentes ámbitos", para pasar a centrarse en el ámbito de la violencia de género, que es a lo que ha dedicado "la mitad" de su carrera profesional.

"Queda mucho, queda mucho y esperemos que el camino recorrido no lo retrocedamos. Hay que estar en alerta para que no se produzcan retrocesos que perjudique a las mujeres. Por eso es importante también el mensaje que se lanza siempre desde las universidades en esta materia. Si no fuera por la labor que se hace por todos los profesionales de la educación, seguramente el retroceso estaba garantizado. De manera que la universidad es una pieza clave en la lucha contra la violencia de género y contra cualquier tipo de discriminación", ha argumentado.

En este contexto, ha reconocido "muchos avances" a nivel judicial, para precisar que quedan "muchos pasos pendientes". "Se está haciendo mucho trabajo y las formaciones se abordan desde una perspectiva de género tanto en las formaciones presenciales como en las online para conseguir su transversalidad", ha abundado.