Piedralaves (Ávila) y Aqualia instalan depósitos de agua potable a la espera de la estabilización del suministro

Depósito de agua potable instalado en Piedralaves (Ávila). - AQUALIA

ÁVILA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila), en coordinación con Aqualia, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y autoridades sanitarias, continúa sus trabajos para la estabilización del abastecimiento municipal de agua tras los arrastres de cenizas procedentes del incendio que afectó a la zona el pasado verano y ha implantado un dispositivo de distribución de agua potable con varios depósitos de suministro.

En un comunicado recogido por Europa Press, Aqualia ha explicado que continúa la ejecución del "plan intensivo de emergencia" para la estabilización y mejora del abastecimiento municipal de agua.

Tras las alteraciones causadas por los arrastres de cenizas de las lluvias en las zonas calcinadas por el incendio de Burgohondo, las actuaciones técnicas coordinadas han permitido habilitar nuevas captaciones, evitar el paso del agua por la presa afectada e implantar un dispositivo integral de distribución de agua potable.

En el ámbito de la red de captación, se han habilitado nuevos puntos de conexión en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Piedralaves para incorporar directamente el agua procedente de la Garganta de la Serradilla al sistema de abastecimiento, y evitar así su paso por la presa, lo que introduce agua "de mayor calidad" en la ETAP y permite "una progresiva estabilización".

En paralelo, a primera hora de la mañana de este viernes los equipos técnicos han logrado habilitar la captación de La Cereceda, que se encontraba parcialmente obstruida por materiales vegetales, al tiempo que se trabaja sobre el terreno en el desatasco de la toma de Majalhorno para incorporar progresivamente más caudal en condiciones óptimas.

Para responder a las necesidades de abastecimiento del municipio, se ha procedido a la implantación de depósito de 3.000 litros de distribución a la población en zonas públicas.

Además se ha dotado de equipo independiente con grupo de presión en el Centro de Dia para poder ser utilizado por personas con movilidad reducida, al tiempo que se ha reactivado el depósito y el grupo de presión en el Centro de Salud.

El Ayuntamiento de Piedralaves y Aqualia reafirman su compromiso de trabajo ininterrumpido "en estrecha coordinación con la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila y las Autoridades Sanitarias" hasta alcanzar el completo restablecimiento de la normalidad en todo el municipio, e informarán puntualmente a los vecinos sobre cada avance.