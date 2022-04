'Las Piedras Cantan' contará con 70 conciertos de 40 artistas en su edición jacobea

PALENCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical 'Las Piedras Cantan' va a contar con 70 conciertos de 40 artistas por todo el territorio de Castilla y León desde este mes de abril y hasta el mayo del año que viene en su edición jacobea.

La Fundación Santa María la Real viene desarrollando esta actividad desde hace dos décadas con el objetivo de "dinamizar el arte y el patrimonio a través de un variado repertorio de recitales, potenciando a los jóvenes artistas y dando a conocer lugares patrimoniales únicos, de gran interés histórico", según ha apuntado este miércoles el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, durante su presentación.

Así, este año, con motivo del Jacobeo 2021-2022, 'Las Piedras Cantan' ha pasado a denominarse 'Las Piedras Cantan Jacobeo 2021-2022', para "acercar la música, el patrimonio y la cultura a los residentes, turistas y peregrinos"; mejorando, de ese modo, la calidad de vida en los pueblos, la experiencia de peregrinaje y reforzando la identidad de los castellanoleoneses.

De este modo, de abril de este año a mayo del que viene, 40 artistas de diferentes estilos y formatos ofrecerán recitales en 70 localizaciones de los Caminos a Santiago que atraviesan Castilla y León. El ciclo, como en ocasiones anteriores, también contará con el respaldo de la Fundación Banco Sabadell en un claro ejemplo de colaboración público-privada.

Por motivos de organización, la programación de 'Las Piedras Cantan Jacobeo 2021-2022' se irá desgranando trimestralmente a través de la web del proyecto: www.laspiedrascantan.es.

Así, el pistoletazo de salida será el próximo viernes, 29 de abril, con un concierto de Siloé, una de las propuestas más originales de la escena musical española, que mezcla la canción de autor y el folk pop con la electrónica más bailable. El dúo actuará a las 20.00 horas en la iglesia del Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes, en Palencia, joya de la arquitectura cluniacense. Este concierto, al igual que el resto de los del ciclo, será de entrada libre hasta completar aforo.

El programa de este primer trimestre continuará en mayo con los recitales del Ensemble Alfonsí (21 de mayo en Astorga), The Son of Wood (27 de mayo en Arévalo) y Vandalia Trio (29 de mayo en La Bañeza). En junio será el turno de Atlantic Folk Trío (5 de junio en Frómista), Couleur Café Jazz Quartet (10 de junio en Fuenterroble de Salvatierra y 23 de junio en Mombuey), The son of Wood (11 de junio en Cervera de Pisuerga), Dulzaro (13 de junio en Boadilla del Camino), Iris Azquinezer (17 de junio en Ávila), Ne'nymus (18 de junio en Espinosa de los Monteros), Triguiñuelas (19 de junio en Simancas) y Huckleberry (25 de junio en Sahagún)

Además de llevar la música a los Caminos de Santiago, el proyecto quiere involucrar a la sociedad en el conocimiento y puesta en valor de su patrimonio cultural. Por ello, cada concierto irá precedido de una visita guiada a los lugares donde se desarrollarán los recitales y de talleres musicales y de educación patrimonial, enfocados a diferentes edades.