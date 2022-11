Pilar del Olmo se descarta como candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid

De Santiago-Juárez anuncia que dejará la política cuando acabe el actual mandato

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado este lunes que renuncia a ser candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, sin sentirse respaldada ni por el partido provincial ni por el autonómico.

Así lo ha señalado este lunes la exconsejera de la Junta de Castilla y León en declaraciones a Europa Press después de que su compañero de formación y ex vicepresidente del Ejecutivo autonómico apuntara en un programa de debate local en la Cadena SER que Del Olmo no iba a ser candidata del PP en las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

"A mediados de septiembre le dije a Alberto Núñez Feijóo que no quería ser candidata municipal al Ayuntamiento de Valladolid", ha afirmado Del Olmo, quien ha recalcado que no se presentará a la Alcaldía por segunda vez, después de su derrota en 2019 ante el socialista Óscar Puente.

La presidenta del Grupo Municipal Popular ha explicado que no se ha sentido respaldada en su partido "provincial y regional". "Casi desde el primer día no me han respaldado nunca, siempre he estado cuestionada, siempre se han propuesto otros nombres", ha lamentado Del Olmo, que ha añadido que "nadie" se ha dirigido a ella "ni siquiera" para conocer si quería encabezar la lista 'popular'.

De he hecho, la representante del PP ha reconocido que estuvo "a punto" de darse de baja en el partido cuando estaba dirigido por Pablo Casado, "luego las cosas cambiaron un poco a nivel nacional y sí que me he visto apoyada por Alberto Núñez Feijóo --actual presidente del Partido Popular--".

La exconsejera ha recordado que hace unos meses Núñez Feijóo la nombró vocal del Consejo del Comité Ejecutivo Nacional, algo por lo que se siente agradecida al político gallego y que señala que en su momento le llevó a "enfriar" su manera de afrontar su futuro en el Ayuntamiento vallisoletano.

"Luego, visto lo que iba discurriendo, maduré la decisión", ha añadido Del Olmo, que ha asegurado que a mediados del pasado mes de septiembre le comunicó al propio Feijóo que no repetiría como candidata 'popular'.

La exconsejera ha subrayado que aunque renuncie a ser candidata seguirá como concejal del Partido Popular hasta el final del actual mandato municipal antes de las elecciones de mayo de 2023. "Intentaremos ayudar a quien pongan de candidato y pondremos a disposición el conocimiento que tenemos", ha añadido.