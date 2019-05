Pilar Vicente (Cs) y Sí se Puede se despiden de la Corporación municipal de Valladolid

Publicado 20/05/2019 13:42:51 CET

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, y el Grupo Municipal de Sí Se Puede han aprovechado el Pleno extraordinario de aprobación provisional del PGOU para despedirse de la Corporación ya que la primera renunció a formar parte de la lista electoral de su partido y la formación en su día impulsada por Podemos no concurre a los comicios.

Pilar Vicente, que ha reconocido que odia las despedidas, ha comenzado por agradecer la disponibilidad de los empleados públicos y el trato que ha recibido por parte de los medios comunicación además de pedir disculpas por si alguien se ha podido sentir "dolido" por sus palabras en algún momento.

A continuación, ha asegurado que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, le había "pedido las razones" por las que decidió no continuar en la política más allá de este, su primer mandato en el Ayuntamiento, y ha aseverado que la razón "más importante" ha sido sentirse "engañada y decepcionada" porque "existan personas en la política que cobran un sueldo público por hacer daño personal y política".

La todavía portavoz de Ciudadanos ha añadido que lamenta que en política "los sillones valgan más que el trabajo y el esfuerzo" de las personas. "Como tengo una familia de la que cuidar y no quiero dejar de ser como siempre he sido, igual que un día me fui, otro día me vuelvo", ha añadido antes de apostillar que tanto ella como sus colaboradores en el Grupo merecían seguir en el Ayuntamiento.

Cabe recordar que Vicente que anunció su decisión de renunciar a ser la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de la ciudad unos días después de conocerse el caso del presunto 'pucherazo' en las primarias de su formación para elegir candidato a la Presidencia de la Junta a favor de Silvia Clemente, a quien ella había mostrado públicamente su apoyo. Finalmente, la comisión de garantías del partido anuló 82 votos y declaró ganador del proceso a Francisco Igea.

Esta última intervención de Vicente en el Pleno ha sido respondida por un aplauso de los miembros del Grupo Municipal Popular y de algunos de los asistentes como público a la sesión, mientras el alcalde ha hecho uso de la palabra para agradecer su trabajo "por la ciudad" y le ha deseado "toda la suerte del mundo" en la vida personal o en la política "si desea continuar".

Por otra parte, la portavoz de Sí Se Puede Valladolid, Charo Chávez, que ha pasado a formar parte de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales como número cuatro, ha destacado que esta formación ha "hecho mucho" por la ciudad, aportando "honestidad y responsabilidad".

Así, ha recalcado que de no ser por "la altura" que ha mostrado su grupo, "no existiría una remunicipalización del agua, un nuevo PGOU y otras muchas políticas", ya que ellos han preferido "estar en el cambio de la ciudad" antes que en el "aprovechamiento personal o del partido".

Tras la creación de Sí Se Puede hace cuatro años como partido instrumental de Podemos, los enfrentamientos entre el Grupo Municipal, formado por tres concejales, y los órganos locales del partido 'morado', desembocaron en la desvinculación de los miembros del SíVA de Podemos, partido que concurre con su propia marca a las elecciones del próximo domingo con Miguel Holguín como candidato.

Posteriormente, el portavoz del Grupo Socialista ha matizado que todavía no era momento para las despedidas porque se debe celebrar un pleno más, que sí que será el último de la actual Corporación, para la aprobación de las actas de las últimas sesiones.