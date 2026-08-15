Pino anuncia cambios "de arriba a abajo" en legislación de caza y apoyará que la media veda sea BIC

Pino (d), durante la apertura de la media veda de caza. - JCYL

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mostrado su intención de cambiar "de arriba a abajo" la legislación sobre la caza, con medidas relacionadas con el precinto digital, para que éste sea voluntario y no obligatorio, así como apoyar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) la media veda, iniciativa que encabeza la Federación de Caza de Castilla y León.

Así lo ha afirmado durante la apertura de la temporada de media veda en Castilla y León en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de Valladolid en funciones, Irene Carvajal; la secretaria general de la Consejería, Mercedes Buendía, el director general de Caza, Pesca y del Medio Rural, Ignacio de la Fuente; el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid, Óscar Sayagués; y el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi.

"Estamos trabajando en simplificar y en disminuir la burocracia y en adaptar la normativa con la interlocución, con el diálogo, con quien sabe de esto, con los cazadores, con sus asociaciones y principalmente con la Federación de Caza de Castilla y León", ha ahondado.

De ahí que haya avanzado que están "muy adelantados" los borradores que van a permitir que el uso del precinto digital "pase a ser voluntario y no obligatorio". "Están también adelantados los borradores, que espero que a final de este mes vean la luz, en cuanto al uso de visores térmicos y nocturnos", ha añadido para pedir "un poco de tiempo" porque su Consejería viene a "cambiar y mejorar las cosas".

"Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer", ha continuado para insistir en que quieren "dignificar" la figura del cazador. "Nosotros vamos a flexibilizar y a permitir que el cazador tenga todas las herramientas y que la caza sea efectiva en Castilla y León y sea un referente a nivel nacional", ha zanjado.

En este punto ha comprometido su apoyo a la iniciativa de la Federación de Caza de Castilla y León que quiere que la media veda sea declarado BIC, tal y como ah apuntado su presidente, Santiago Iturmendi. "Nosotros apoyaremos todo aquello que redunde en beneficio de los habitantes del medio rural, en este caso de la caza. Este consejero es un apasionado de la caza, pero también de los toros. Y son dos cuestiones que son patrimonio cultural de esta comunidad", ha apostillado.

La Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural ha dictado una instrucción que permite registrar las capturas de codorniz común y tórtola común o europea mediante dispositivo móvil o a través de una ficha en papel, a elección del cazador. Los dos procedimientos tienen idéntica validez a efectos administrativos y de seguimiento de capturas y no existe preferencia de la Administración por ninguno de ellos.

"Puede parecer una modificación menor, pero refleja un cambio enorme en la manera de hacer las cosas: cuando la Administración puede facilitar las cosas sin rebajar las garantías, tiene la obligación de hacerlo. Si existen dos sistemas igualmente válidos, debe poder elegir el cazador", ha afirmado Pino.

En este contexto, la Junta mantendrá todos los mecanismos necesarios para conocer las capturas y cumplir los compromisos nacionales y europeos de seguimiento y conservación de las especies. El cambio reside en cómo se cumplen esas obligaciones.

"Asumiremos todas las responsabilidades que corresponden a la Administración. Cumpliremos la normativa nacional y europea porque hacerlo bien es también lo que nos permite defender la continuidad de la actividad cinegética. Pero cumplir no significa convertir al cazador en administrativo ni hacerle soportar trámites que la Junta puede simplificar", ha señalado el consejero.

En el caso de la tórtola común o europea, el cazador que opte por el formato papel anotará las capturas en la ficha de seguimiento diariamente y deberá entregarla al titular cinegético para que, desde su recepción, el titular incorpore esa información al sistema de registro en las 48 horas siguientes. Para la codorniz común, el cazador podrá igualmente elegir entre el registro mediante dispositivo móvil y la ficha en papel.

En este último caso dispondrá hasta el 21 de septiembre para entregar la información al titular del coto, que tendrá hasta el 30 de septiembre para grabar los resultados en la aplicación habilitada al efecto. En cuanto a la paloma torcaz, las capturas tampoco tendrán que registrarse mediante la aplicación móvil, detalla la Junta.

Asimismo, desaparece la vinculación que existía entre esos registros y la adhesión a la caza de la tórtola en 2027. El procedimiento para la próxima campaña se regulará y comunicará con la antelación suficiente.

La simplificación responde a las demandas trasladadas por el propio sector y al compromiso de la Consejería de mantener una interlocución permanente con cazadores, titulares cinegéticos, federaciones y organizaciones representativas.

Para la Consejería, el sector cinegético constituye "una actividad estratégica para el medio rural de Castilla y León por su contribución a la gestión del territorio, a la conservación de las especies, al mantenimiento de empleo y a la actividad económica de numerosas comarcas".