Oino, en el centro, antes de participar en Salamanca en una jornada apícola. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha ofrecido el respaldo y ayudas al sector apícola de la Comunidad al tiempo que ha apuntado que su departamento agilizará los expedientes de indemnización por ataques de oso.

Así lo ha aseverado el consejero durante su participación, este lunes, en Salamanca en la inauguración de la XXVIII Jornada Apícola organizada por COAG y donde, durante su intervención, ha ofrecido "la la ayuda necesaria" de la Junta para luchar contra las principales dificultades de los apicultores, como la sequía, la varroosis o los ataques de oso.

"Somos conocedores de las dificultades que tiene el sector y desde la Consejería, ya en el mes de agosto hemos estado trabajando en borradores para articular rápidamente esas ayudas con la disponibilidad presupuestaria de la Junta", ha explicado el consejero.

En relación con los daños ocasionados por ataques de oso, Pino ha aseverado que su departamento procurará "la mayor agilidad posible en la tramitación de los expedientes de indemnización que correspondan, de acuerdo con el procedimiento aplicable y una vez acreditados los daños".

En el encuentro, dirigido a profesionales de Castilla y León y celebrado bajo el lema 'El futuro de la apicultura en el horizonte de la nueva PAC', se ha expuesto la importancia económica, territorial y ambiental de la apicultura en Castilla y León.

En 2025, la producción autonómica se situó cerca de las 5.000 toneladas de miel, el 16,8 por ciento del total nacional, lo que situó a la Comunidad como la principal productora de España.

El sector cuenta con casi 6.000 apicultores y más de 422.000 colmenas distribuidas por el territorio autonómico y Castilla y León tiene 691 apicultores profesionales, con más de 150 colmenas cada uno.

Además de la producción de miel y otros productos apícolas, la actividad genera economía y empleo en el medio rural, contribuye a diversificar las explotaciones agrarias y favorece la fijación de población. Pero, además cumple una función "relevante" en la polinización, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.