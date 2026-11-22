El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asistido este domingo en Pedrosa del Rey (Valladolid) a las fases previas regionales del Campeonato de España de Galgos. - JCYL

VALLADOLID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asistido este domingo en Pedrosa del Rey (Valladolid) a las fases previas regionales del Campeonato de España de Galgos, donde ha señalado como "prioritario avanzar en la recuperación de las poblaciones de liebre y en la conservación de la caza tradicional con galgo".

En este marco, ha puesto en valor la práctica por su vinculación con el patrimonio cultural y deportivo en la Comunidad, así como con la actividad social y económica de numerosos municipios rurales, según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, durante la jornada, ha mantenido un encuentro de carácter técnico con representantes de la Federación Española de Galgos y de la Federación de Caza de Castilla y León para analizar la situación de la liebre y distintas actuaciones dirigidas a mejorar su recuperación y gestión.

Entre las líneas de trabajo analizadas de la Consejería está la creación o adecuación de pequeños cerramientos en los cotos de caza, unas instalaciones que permitirán a las sociedades de cazadores mantener y criar ejemplares para su posterior liberación en el propio coto, de acuerdo con los requisitos técnicos, sanitarios y de trazabilidad que resulten aplicables.

De esta forma, los animales podrían proceder de explotaciones autorizadas, de capturas efectuadas en el mismo coto o de translocaciones debidamente controladas.

Además, la Administración autonómica estudia medidas para reforzar las garantías sanitarias y simplificar, dentro del marco normativo, la tramitación necesaria para estas instalaciones.

Asimismo, según ha trasladado, se analiza la posible articulación de apoyos destinados a favorecer su implantación y las actuaciones de mejora del hábitat y de las poblaciones cinegéticas.

La Junta tiene como objetivo recuperar y respaldar las actuaciones colectivas que las sociedades de cazadores y otras entidades del medio rural han desarrollado tradicionalmente sobre el territorio.

La mejora de hábitats, la búsqueda de la inmunización de la población en campo frente a la mixatosis, la conservación de las especies y el cuidado compartido de los recursos naturales contribuyen a reforzar la colaboración entre los vecinos y la cohesión de los pueblos.

PRÁCTICAS FURTIVAS

En la jornada se ha abordado también la preocupación por las prácticas furtivas y por el uso indebido de drones u otros medios tecnológicos, situación ante la que la Consejería aborda con las autoridades competentes y con las entidades del sector para prevenir estas conductas y proteger las poblaciones cinegéticas.

En este sentido, la Junta ha trasladado que considera la caza "una herramienta fundamental para la gestión y el equilibrio de las poblaciones de fauna silvestre, especialmente cuando determinadas especies provocan daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas, incrementan el riesgo de accidentes de tráfico o pueden actuar como vectores de transmisión de enfermedades".

En este marco, los servicios técnicos trabajan en la posible declaración de emergencia cinegética para facilitar el control de hembras de ciervo, jabalí y gamo en las comarcas en las que se constaten estas circunstancias, así como está en proceso de trámite la continuidad de las medidas de emergencia cinegética relacionadas con el jabalí, como instrumento preventivo frente al riesgo de peste porcina africana.

En relación con la perdiz, se mantiene una especial vigilancia sobre la evolución de sus poblaciones, después de que la reproducción haya sido especialmente desfavorable durante este año. La recuperación de sus efectivos estará vinculada, entre otros factores, a las actuaciones de conservación y mejora que desarrollen los cotos de caza, cuya colaboración resulta fundamental para favorecer la regeneración de las poblaciones.