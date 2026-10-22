Pino traslada el respaldo de la Junta a ACOR y reclama reciprocidad en acuerdos comerciales y más ayudas a la remolacha

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, presenta los resultados de la campaña remolachera 2026-27, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado el respaldo de la Junta a la cooperativa ACOR, al tiempo que ha reclamado reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales para garantizar que los productos importados cumplan las mismas condiciones de producción que los nacionales, al tiempo que ha defendido el incremento de las ayudas al cultivo de la remolacha.

Así lo ha señalado durante su visita a las instalaciones de Acor en Olmedo (Valladolid), donde ha estado acompañado por el presidente de la sociedad cooperativa, Jesús Posadas, con motivo de la presentación de los resultados de la campaña remolachera 2026-27, donde ha subrayado la importancia de mantener al agricultor como principal beneficiario de una estructura cooperativa.

En declaraciones a los medios, el consejero ha advertido de las dificultades que afronta el sector para competir en los mercados internacionales, entre ellas las derivadas de acuerdos como el de Mercosur, y ha recordado que España tiene una tasa de autoabastecimiento de azúcar de alrededor del 25 por ciento.

Según ha explicado, el consumo nacional ronda los 1,3 millones de toneladas, mientras que la producción apenas supera las 300.000, lo que obliga a importar azúcar del exterior.

Ante esta situación, ha defendido el impulso de la producción propia y ha reivindicado que se priorice el producto nacional frente al procedente de otros países.

En la misma línea, el consejero también ha destacado el papel de Acor como una cooperativa emblemática de Castilla y León, tanto por su vinculación histórica con la remolacha como por su diversificación hacia actividades como el biodiésel, el cultivo de girasol y colza y la producción de alimentos para el ganado.

En este sentido, ha subrayado su contribución al empleo directo e indirecto, a través de los agricultores, el transporte y las industrias auxiliares relacionadas con la maquinaria y los productos fitosanitarios.

Asimismo, ha atribuido la pérdida de rendimiento y de riqueza de la remolacha en los últimos años a las dificultades para disponer de determinadas herramientas fitosanitarias y semillas más productivas, además de a las restricciones en materia de agua.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RIQUEZA

Sobre este último punto, ha criticado la política de la Confederación Hidrográfica del Duero y ha defendido que el agua debe entenderse como un recurso generador de empleo y riqueza al servicio de la producción de alimentos.

"Hay una política restrictiva que siempre penaliza y pone bajo sospecha a los agricultores de la Comunidad", ha censurado el titular autonómica de Agricultura, un punto en el que ha apuntado que en esta materia hay una "posición frontal" que ya se ha trasladado al Organismo de cuenca de que la Junta entiende el agua como un recurso que genera empleo, riqueza y que tiene que estar al servicio del ser humano y de la producción de alimentos como es la remolacha.

El titular autonómico de Agricultura ha asegurado que la Consejería recoge las reivindicaciones trasladadas por la dirección de Acor, algunas de las cuales requieren actuaciones de ámbito nacional.

En relación con la futura Política Agraria Común (PAC), Pino ha defendido una política orientada a los agricultores profesionales y ha expresado su rechazo al límite máximo de ayudas y al pago redistributivo, al considerar que no deben penalizar el dimensionamiento de las explotaciones.

También ha reclamado que se mantengan y aumenten las ayudas a la remolacha, que se recuperen las destinadas al girasol y que se apoye a las zonas de bajo rendimiento cerealista.

SECTOR ESTRATÉGICO

Todo ello, ha sostenido el consejero, representan cuestiones estratégicas para Castilla y León y para esta zona de Valladolid, para después remarcar que el objetivo es que la remolacha se mantenga como "ese referente que ha creado riqueza a muchas familias de agricultores en la zona norte de la provincia".

"En esta zona la remolacha ha sido un cultivo social que ha proporcionado que muchos agricultores hayan podido dar estudios universitarios a sus hijos y que hoy tengan un futuro mejor", ha expresado.

Precisamente, ha incidido en que hay que hacer que la remolacha vuelva a ser un referente con un precio atractivo, que pueda competir con las mismas herramientas y que lo que entre de fuera esté producido con las mismas condiciones que lo de dentro, que haya reciprocidad en los acuerdos comerciales que hoy "no existe" como el acuerdo de Mercosur.