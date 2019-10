Plataforma del Pueblo Soriano presenta tres candidatos al Senado sin María Jesús Ruiz entre ellos

Publicado 07/10/2019 19:53:37 CET

SORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) ha dado a conocer este lunes por la tarde sus candidaturas al Congreso y el Senado con muchas novedades, especialmente en el Senado, donde la única candidata anterior, María Jesús Ruiz, no repite y donde se pasa de un candidato a tres con el exconcejal del PP como cabeza de lista.

La lista del Congreso vuelve a estar encabezada por José Antonio de Miguel mientras que como número dos no estará Ana Fernández y ocupará este puesto la candidata a las Cortes y alcaldesa de Almarza, Ascensión Pérez.

La lista al Senado, que en las anteriores elecciones estuvo encabezada por María Jesús Ruiz, cambia totalmente ya que pasa de uno a tres candidatos. La lista la encabeza el ex concejal del PP Adolfo Sainz Ruiz, en segundo lugar el ex alcalde de El Burgo y ex presidente de la Diputación de Soria Antonio Pardo Capilla y como tercer candidato María Isabel Bartolomé Yubero, afiliada de la PPSO y concejal en el Ayuntamiento de Almazán.

"Después de las vicisitudes de los últimos días una asamblea de afiliados por unanimidad decidieron que la PPSO iba a concurrir a estas elecciones generales", ha señalado el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel.

De Miguel ha señalado que después del intento frustrado de ir en coalición con el PP se celebró otra reunión de afiliados en la que se decidió la nueva candidatura "con la mejor lista para los intereses de los sorianos y para la defensa de los programas de la PPSO".

PROGRAMA SIMILAR

"El programa es prácticamente similar al de abril ya que las circunstancias de Soria poco o nada han cambiado", ha indicado De Miguel.

Asimismo, ha señalado que, de la misma manera que en las elecciones de abril, han solicitado una reunión con la plataforma ciudadana Soria ¡YA! para "incluir los nombres que ellos consideren necesarios en la candidatura a las elecciones" ya que ha asegurado que el 90% de las peticiones "son compartidas".

La principal sorpresa de la lista, Adolfo Sainz, ha señalado que la PPSO le ha acogido "con los brazos abiertos" donde llega con "toda la ilusión del mundo" para que la voz de Soria sea "escuchada en el Congreso y en el Senado".

"Hay desencanto con los grandes partidos nacionales y eso debe ser aprovechado por plataformas como la que representamos porque es el momento de hacerse un hueco y sacar tajada por nuestra tierra", ha apuntado Sainz.

Sainz ha reconocido que se ha dado de baja como afiliado del PP esta misma mañana tras una "dura decisión" para dar paso a "una nueva etapa en la que hay mucho que hacer" para ser la "voz de Soria".