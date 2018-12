Plataformas por la sanidad proponen incentivos y motivación para pediatras de Primaria

Publicado 07/12/2018 13:08:43 CET

Advierten de la dificultad de cubrir vacantes actual y peor en un futuro a medida que se produzcan jubilaciones

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León han propuesto como medida de "choque" más incentivos y motivar a los profesionales para mejorar la situación de la pediatría en Atención Primaria.

Así lo recogen en un documento presentado en el registro de la Consejería de Sanidad, que se suma a otro sobre la situación de la Atención Primaria en general.

El pediatra Pablo Oyagüez, representante sindical que trabaja en Burgos y preside la Junta de Personal del Área de Salud en esta provincia, ha explicado que han elaborado una propuesta sobre pediatría de Atención Primaria dentro del trabajo que llevan a cabo las plataformas en contribución al modelo de este tipo de atención para los próximos años para el que se ha creado un grupo trabajo que busque el consenso necesario.

Oyagüez ha asegurado que se trata de una propuesta "muy trabajada" en la que han participado varios pediatras y que recoge el sentir de los profesionales de pediatría resumido por las posiciones que las distintas sociedades científicas han planteado en reiteradas ocasiones.

En el documento se hace un análisis de la situación, se defiende la pediatría de Atención Primaria y se proponen medidas concretas "de choque" y a "largo plazo" para intentar que la Pediatría de Primaria en la Comunidad sea "de calidad, centrada en los niños y sus familias y haya continuidad y equidad e igualdad de oportunidades de acceso".

Entre las medidas de choque que se proponen, ha explicado que consideran necesario incentivar y motivar a los profesionales para que se cubran aquellas plazas de más difícil cobertura, algo en lo que se insiste desde hace mucho tiempo pero que no se acaba de poner en práctica por parte de la Consejería.

Para ello, ha apuntado la necesidad de recoger estos incentivos en los presupuestos, de manera que se pudiera empezar a implementar el año que viene.

"Lo que se pide es que los pediatras tengan una posibilidad real de cubrir esas zonas porque haya unos incentivos", ha señalado Oyagüez, quien ha concretado que lo que ocurre en Castilla y León es que los profesionales de pediatría se ven más motivados a irse fuera que a trabajar en la Comunidad, algo que se agrava en el caso de la pediatría y las zonas de difícil cobertura.

FALTA DE MOVILIDAD

A este respecto, ha señalado que el hecho de que no haya concursos de traslados anuales, que se convoquen pocas plazas en las oposiciones y que si se coge alguna de ellas no se pueda salir de ese destino porque no hay traslados hace que los pediatras busquen otros sitios donde trabajar, una "dinámica a revertir".

Sin embargo, si a cualquier pediatra joven le dieran opción de trabajar con condiciones "dignas" y con incentivos profesionales y curriculares que le permitieran movilidad a otras plazas se podría "revertir" la situación.

Aunque las plataformas no han hecho una estimación presupuestaria, han apuntado que este tipo de incentivos los hay en otras áreas de la Función Pública y si los hubiera, tanto económicos como en tiempo de trabajo, sumado a la posibilidad "real" de coger una plaza de difícil cobertura con posibilidad "a medio plazo" de trasladarse sí se cogerían dichas plazas.

Sin embargo, considera que si al que va a trabajar se le pone de pediatra de área, "figura laboral que está más penalizada que el de equipo", y que además trabaja "prácticamente en solitario" porque no tiene posibilidad real de compartir un trabajo en equipo hace que "desgraciadamente" la pediatría esté menos cubierta porque los profesionales se van.

De hecho, ha apuntado que el pediatra de área existe sólo en cuatro o cinco comunidades y la tendencia y la petición sociedades científicas es que desaparezca porque no ayuda a la equidad y una mejor asistencia y desincentiva a los profesionales, pero desde el punto de vista gestor quieren tener profesionales "de todo a cien" que estén cada día en un sitio y no es la solución, que consideran que pasa por pediatrías de equipo y posibilitar el acceso de toda la población a pediatría estable y de continuidad, para lo que ven necesario reorganizar estructuras territoriales y facilitar el acceso de todos los niños a su pediatra.

Además, ha criticado que la Consejería últimamente de querer que pediatras de hospital acaben pasando consulta a días alternos, como "paracaidistas", en centros de salud, algo que a su juicio "desvirtúa" totalmente el concepto de la asistencia del pediatra de Atención Primaria, que "se basa en asistencia de prevención, de promoción de la salud, de cuidado del niño sano, del conocimiento de la familia y de continuidad de relación entre ellos".

"ANOMALÍA" EN CYL

Por otro lado, el representante de las plataformas ha apuntado la "anomalía" que existe en la Comunidad, ya que los pediatras de Primaria y de hospitales son una categoría unificada, de manera que Castilla y León es la única en la que se da esta peculiaridad que "no hace que se cubran mejor plazas y se atienda mejor sino que se note más la carencia de profesionales".

Por ello, ha reclamado que se solucione ya porque además hay un problema demográfico para la renovación de plantillas, tanto en atención primaria como en especializada y se recurre a que médicos de familia hagan el trabajo de pediatras, algo que no consideran como opción ni desde el punto de vista de los pediatras ni organizativo, ya que también faltan profesionales de familia.

Según el documento de la plataforma actualmente hay 25 plazas de pediatras sin cubrir en Atención Primaria, donde hay un total de 285, pero la situación es desigual en función de las provincias, ya que en algunas como Soria faltan el 45 por ciento por cubrir.

Esto se agravará en el futuro con un "buen número" de jubilaciones, ya que según los datos que se incluyen en el documento, el 41 por ciento de los pediatras de Primaria tienen más de 55 años pero un 25.5 por ciento más de 60.

Oyagüez ha recordado la manifestación de hace casi un año que advertía de los problemas que había y la Consejería no dio importancia al tema, pero ahora la Comunidad está "levantada" porque faltan profesionales "y las costuras de la sanidad cada vez se ve peor".

"Nos están llevando a Sanidad low cost pero mal hecha porque recortando en las cosas en las que no se puede recortar", ha agregado.

Por su parte, tras la entrega del documento, uno de los portavoces de las plataformas, Luis Ocampo, ha recordado que ya han entregado los documentos a los que las plataformas se habían comprometido, uno sobre Atención Primaria en general y éste sobre pediatría, por lo que considera que ahora no hay "justificación" para que se siga sin convocar la comisión de trabajo anunciada "a bombo y platillo" para abordar la situación de Atención Primaria y la pediatría.

"Hacemos un llamamiento para que la comisión se convoque ya si realmente hay voluntad de trabajar y buscar soluciones a cuestiones como la pediatría porque la asistencia es caótica", ha añadido.