El pleno de la moción de censura en La Cistérniga (Valladolid) se celebrará el 5 de noviembre. En la foto, la edil propuesta para suplir al actual alcalde del PP. - EUROPA PRESS

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid) celebrará el próximo jueves 5 de noviembre, a las 12.00 horas, la sesión extraordinaria del pleno para debatir y votar la moción de censura presentada contra el actual alcalde de la localidad, Alberto Redondo (PP).

La convocatoria automática se ha fijado para esa fecha, casi un mes después de su registro original el pasado 8 de octubre, debido al retraso en los trámites municipales provocado por la ausencia de secretaria municipal durante varias semanas, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La iniciativa ha sido registrada por las formaciones Centristas CCD, PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto, quienes han propuesto a la edil centrista Noemí Hernández Hidalgo para asumir la Alcaldía del municipio vallisoletano. La propuesta cuenta con el respaldo previsible de siete concejales de los grupos firmantes, frente a los cuatro votos en contra del equipo de gobierno del Partido Popular y la anunciada abstención de los dos representantes de Vox.

Las fuerzas promotoras de la moción han decidido dar este paso tras calificar la gestión del equipo de gobierno local durante los últimos años de opaca, caracterizada por un control casi dictatorial y por una comunicación inexistente. Asimismo, las formaciones de la oposición han achacado a la actual administración haber sustituido la resolución de los problemas reales de La Cistérniga por la política del escaparate.

A través de un comunicado conjunto, los grupos firmantes han señalado que la estructura del gobierno municipal ha carecido de cohesión y de un proyecto real, lo que ha desembocado en una situación de parálisis e inestabilidad institucional. En este sentido, han denunciado deficiencias como la falta de personal municipal, la no ejecución de proyectos acordados, la eternización de las obras, el retraso en el pago de facturas y el abandono del tejido asociativo y deportivo.

Finalmente, CCD, PSOE, IU y Grupo Mixto han afirmado que mantienen intacto su compromiso de poner fin a esta situación antes de finalizar el mandato, con el horizonte de siete meses orientados a una gestión guiada por la transparencia, la honestidad y la cohesión. Igualmente, las mismas fuentes han aclarado que la reciente convocatoria de las elecciones generales ha condicionado la participación de Vox en esta iniciativa conjunta.