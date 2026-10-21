Pleno-PP y Vox rechazan en una votación en urna una PNL del PSOE sobre el sistema público de pensiones por "meter miedo"

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox han rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que ha pedido un "compromiso inequívoco" para que el sistema de pensiones "sea público, universal, solidario" y en rechazo de "cualquier propuesta encaminada a su privatización total o parcial".

La votación ha sido secreta y por urna --ha tenido 44 noes y 35 sies-- por petición de PP y Vox, si bien el Grupo Socialista había planteado que fuese por llamamiento --ocurrió lo mismo en el anterior pleno con una enmienda socialista con 14 medidas consensuadas con las OPAs para urgir a la Junta medidas extraordinarias a través de un fondo de 150 millones de euros que complemente al del Gobierno central--.

"Esconderse tras el voto secreto en la fijación de posición sobre la defensa de nuestras pensiones y de nuestros pensionistas no les va a hacer esconder ni ocultar su responsabilidad sino que, precisamente, van a insultar la inteligencia de nuestros mayores", ha advertido el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, en su intervención en el debate de otra PNL previa a las votaciones.

En el debate, los socios de gobierno han tachado la PNL del PSOE de "panfleto electoral" para "fabricar titulares" y para "infundir y meter miedo" a los pensionistas sobre el futuro del sistema de pensiones si bien el PP ha planteado una enmienda de sustitución con nueve puntos que el PSOE ha rechazado. "Se tendrán que retratar", ha advertido el proponente, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González.

"Ustedes --los socialistas-- son unos tramposos y son unos mentirosos", ha zanjado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, que ha recordado que el Pacto de Toledo contempla que no se utilizarán las pensiones en el debate político, como ha reprochado ahora al PSOE, al que ha aclarado también que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha dicho hasta la saciedad que las pensiones son innegociables".

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Vox Mariano Veganzones ha aprovechado el debate para lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas a los que ha asegurado que el partido que preside Santiago Abascal no quiere privatizar las pensiones. "Vox quiere que se mantenga el sistema público de pensiones y que se pague como sea", ha afirmado a lo que ha añadido: "Vox no va a privatizar las pensiones, se van a pagar como sea, por un sistema o por otro".

Dicho esto, ha rechazado apoyar iniciativas que "engañen y metan miedo" a los mayores, "como ha hecho siempre el socialismo", ha reprochado.

"Las pensiones son intocables", ha zanjado por su parte la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla que ha advertido de que la amenaza sobre una privatización del sistema de pensiones es "un misil directo a la línea de flotación" en provincias como León, Zamora y Salamanca "que arrastran una de las tasas de envejecimiento y de despoblación más alta de todo el país".

Los cinco integrantes del Grupo Mixto han dado el visto bueno a la PNL del Grupo Socialista tras lo que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha pedido a los partidos políticos que se sienten a negociar para llegar acuerdos que permitan mejorar un sistema que "tiene problemas" pero "sin sembrar el pánico". "No podemos convertir las pensiones en otra trinchera electoral", ha advertido.

En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que ha compartido la necesidad de hacer una "defensa férrea" de unas pensiones públicas "suficientes" y de su poder adquisitivo por su importancia para la cohesión social y ha apelado al diálogo social y al Pacto de Toledo como vías para abordar los retos futuros.

Entre los puntos de la PNL del PSOE rechazados por PP y Vox consta rechazar las propuestas que pretendan convertir las pensiones públicas en una prestación básica insuficiente que deba ser complementada mediante el ahorro privado individual "por considerar que supondrían un debilitamiento del Estado del Bienestar y aumentarían las desigualdades entre las personas pensionistas".

Los socialistas también han pedido defender el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su revalorización anual conforme a la evolución del IPC, en cumplimiento de la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo y de la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, como ha compartido el PP en su enmienda de sustitución en la que había añadido no "mezclarla con otras materias en decretos de contenido heterogéneo" para que la subida de las pensiones "no sea nunca moneda de cambio".