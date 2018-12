Pleno.Herrera afea a Cs que exija saltarse la ley en CyL para sacar unos presupuestos que rechaza en España por ilegales

Publicado 11/12/2018 17:53:34 CET

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afeado este martes al Grupo Parlamentarios Ciudadanos que vaya a exigir la presentación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el año 2019 a través de una PNL ya que, de salir adelante, supondría vulnerar a Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria aprobada en las Cortes en 2012.

A esto ha añadido el contrasentido que tiene, a su juicio, que Ciudadanos exija la presentación del proyecto de presupuestos en Castilla y León cuando está "bloqueando" las cuentas del Estado por considerar que su planteamiento es "ilegal" por no cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria.

"No lo puedo entender", ha espetado Herrera al portavoz del Grupo Ciudadanos, Luis Fuentes, al que ha recordado la necesidad de cumplir la ley en un Estado de Derecho. "Cuando ha sido preciso esperar hemos esperado", ha rememorado el presidente de la Junta que ha vuelto a apelar de nuevo a los 17 presupuestos que ha aprobado como jefe del Ejecutivo regional para reiterar también que no va a caer en la tentación de proponer unas cuentas "bonitas" o infladas por puro electoralismo desde el convencimiento de que unos datos increíbles o inciertos, como los que plantea el Gobierno central, no son una buena base para hacer unas cuentas serias a lo que ha añadido que hipotecarían al próximo Ejecutivo.

Herrera ha aprovechado la ocasión para reprochar a Ciudadanos que frustrase en el anterior pleno una ampliación de crédito del BEI al ICE en lo que ha considerado "un arranque infantil" por el "disgusto de un debate" por el que ha pedido disculpas públicas y privadas a Fuentes.

De este modo ha respondido Herrera a las críticas de Fuentes al "pasotismo presupuestario" del presidente de la Junta al que ha acusado de estar dando la nota en una "clara muestra de decadencia política" convencido de que en estos momentos las decisiones en Castilla y León "las toma otro y en otro sitio", en referencia al presidente regional del PP y aspirante a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco.

"Dejen a un lado el modo electoralista y sean responsables con los ciudadanos", ha pedido Fuentes a Herrera al que ha puesto como ejemplo los pasos que han dado al respecto comunidades afines con los 'populares' como Murcia, Madrid o Galicia para garantizar "más y mejores inversiones".

Fuentes ha advertido por último de la ralentización de la economía de Castilla y León por esa "indolencia" en materia presupuestaria de la Junta.