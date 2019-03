Podemos asegura que no le "temblarán las piernas" ante los bancos porque no les deben "ni un euro"

Publicado 13/03/2019 12:20:43 CET

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Podemos Ricardo López ha acusado a los partidos políticos de "no hacer nada de nada" cuando hay que aplicar la ley a los bancos y ha asegurado que a la formación morada no le van a "temblar las piernas" para evitar que las entidades financieras sigan abusando de los consumidores ya que no les deben "ni un euro", a diferencia del resto de los partidos políticos cuya deuda está controlada por la "señora Botín".

De este modo se ha pronunciado López en la defensa de una PNL de su grupo para instar a la Junta a adoptar medidas para proteger a los consumidores de las "cláusulas abusivas" en los contratos de préstamos hipotecarios que no ha salido adelante ya que sólo ha contado con el voto a favor del PSOE, con "dudas" en este caso sobre la verdadera capacidad sancionadora del Gobierno autonómico y a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la UE sobre la desaparición del "famoso" Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) que, según ha augurado Luis Briones, será declarado nulo.

"Queda claro que no quieren hacer nada de nada cuando hay que aplicar la ley a los bancos", ha lamentado Ricardo López que ha criticado la "dejación de funciones" de la Junta y el "total desconocimiento" del Grupo Popular al que ha recordado la doctrina del Supremo que sitúa a las comunidades como las administraciones competentes para sancionar a los bancos, con el ejemplo de las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía o en Asturias que han permitido recaudar 30 millones de euros.

"Los bancos tienen mucho poder (*) es bochornoso que los poderes públicos miren hacia otro lado mientras sufren miles y miles de familias", ha lamentado López en la defensa de su PNL que también buscaba exhortar al Gobierno de la nación a lograr la completa desaparición del IRPH y a ampliar los medidos personales y materiales de la Administración de Justicia para agilizar los procesos judiciales en materia de cláusulas abusivas con permiso a los juzgados de primera instancia de todos los partidos judiciales ante el actual "colapso" de los específicos.

"Una justicia lenta no es justicia", ha advertido López mientras que Irene Cortés, del PP, y Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, que se ha abstenido, han expresado sus dudas ante la posibilidad de que la proposición de Podemos no respete la separación de poderes.

"Estamos de acuerdo en buena parte de los planteamientos pero el camino propuesto no lleva a ningún sitio", ha explicado Mitadiel que ha compartido la necesidad de un eficaz sistema de protección de los consumidores ya que, según ha constatado como presidente de la Comisión de Investigación sobre las cajas de ahorro, se han cometido "demasiados abusos" mientras que los poderes públicos abandonaron a los consumidores y los "máximos responsables", como el Banco de España, se comportaron como "el perro del hortelano" sin supervisar de forma eficaz.