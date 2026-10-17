Podemos CyL tacha de "gran decepción" la postura de IU

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Podemos en Castilla y León, Almudena Villarreal, ha tachado de "gran decepción" la postura de Izquierda Unida en la Comunidad tars no haber alcnzado un pacto para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha trasladado Villarreal a través de un mensaje en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, en el que ha criticado que IU "no haya querido entender la importancia de un acuerdo histórico en Castilla y León".

"Podemos estuvo hasta el final esperando una llamada que nunca llegó", ha lamentado la secretaria de Organización de la formación morada, al tiempo que ha aseverado que "serán muchos los que se arrepientan de una decisión que estuvo en sus manos".