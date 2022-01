Podemoselige 'Que tu voz se escuche' para dar visibilidad a la gente más humilde

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos-IU sustentará la campaña electoral en Castilla y León en el lema 'Que tu voz se escuche' en su objetivo de dar visibilidad a la gente, con una mención expresa a las personas más humildes que parecen invisibles porque o no se las escucha o no tienen posibilidad de hacerse oír en las principales plataformas pero "no porque no tengan voz".

Así lo han explicado el coordinador autonómico de Podemos y cabeza de lista de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta por Valladolid, Pablo Fernández, y la número dos de la candidatura, María Sánchez, en la presentación del lema de la campaña electoral en la que ven "fundamental" poder escuchar a aquellos ciudadanos de Castilla y León que quieren "una Comunidad sin corrupción, sin despoblación y sin falta de oportunidades".

"Todo el mundo tiene voz", ha reivindicado Sánchez que ha parafraseado a su tocaya, la veterinaria y escritora María Sánchez, para afirmar que no le gustan los mensajes de dar la voz a la gente que no la tiene porque "todo el mundo tiene voz" ante lo que ha insistido en que el problema radica en que a algunas no se las escucha. En este punto, ha citado 'El disputado voto del Sr. Cayo', novela de Miguel Delibes, para recordar que la esposa de Cayo era muda, lo que ha equiparado con la "cierta resignación" que se vive en muchos ámbitos, como por ejemplo el rural.

María Sánchez ha recordado que los castellanos y los leoneses supieron hacerse escuchar en 2018 en "la gran manifestación por la sanidad pública" y ha lamentado al respecto que cuatro años después siga siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y una de las "fuertes críticas" a la acción del Gobierno del PP, como se ha evidenciado, ha añadido, en la pandemia.

En este punto, ha rememorado el proyecto de Toma la Palabra que hace siete años permitió "levantar la voz en Valladolid" y desalojar al 'popular' Javier León de la Riva de la Alcaldía para recordar que no en ningún sitio está escrito que la Junta le pertenezca al PP "por muchos años que lleve" para insistir en la necesidad de que en las elecciones del 13 de febrero se escuche la voz "de la mayoría social que cree que Castilla y León tiene futuro".

Por su parte, Pablo Fernández se ha comprometido en concreto a llevar a las instituciones la voz de los servicios públicos de Castilla y León, de la igualdad, del feminismo, de los autónomos, de los agricultores y de los ganaderos, de la cultura, del colectivo LGTBI, de los mayores y de los jóvenes a lo que ha añadido su apuesta por la regeneración democrática y por un modelo productivo sostenible, verde y digital a través de un proyecto y de un programa "hecho para y por esta Comunidad" frente a un PP al que ha acusado de no querer hablar de esta tierra.

El cabeza de lista de Podemos-IU por Valladolid ha reivindicado que Castilla y León "merece un futuro digno" y ha abogado por blindar unos servicios públicos y de calidad, por impulsar el "ingente" patrimonio cultural, natural y histórico de la Comunidad y por propiciar la repoblación sin olvidar la premisa que ha enarbolado en su trayectoria política, "que las personas sean lo primero".

Finalmente, Pablo Fernández ha reivindicado a Podemos como una formación que dice la verdad "caiga quien caiga y pese a quien pese" mientras que María Sánchez ha centrado sus críticas al adelanto electoral por parte de un Partido Popular que "no responde a los intereses de Castilla y León, sólo a los intereses del PP". La dirigente de IU ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de usar las instituciones en función de sus intereses partidistas en una "precampaña electoral de Pablo Casado" donde, según ha criticado, no importan ni Castilla y León ni Andalucía.