La Policía detecta en Burgos un aumento de las denuncias relacionadas con cargos recurrentes

BURGOS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado en Burgos un aumento del número de denuncias relacionadas con cargos recurrentes y supuestamente fraudulentos, según ha señalado el Cuerpo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras analizar esta circunstancia, se ha constado que en muchas ocasiones dichos cargos recurrentes se corresponden con suscripciones, habiendo sido las condiciones aceptadas previamente por los denunciantes.

Se trata, en bastantes ocasiones, de suscripciones relativas a compras privadas, ayuda para la creación de currículos, tarifas planas de música y cine y otras operaciones similares en campos muy diversos.

Ante estos hechos, la Policía ha advertido de que, aunque los denunciantes no se suelen dar cuenta, aceptan expresamente las condiciones del servicio voluntariamente, que suelen ser de ofertas gratuitas para el acceso de un servicio durante un periodo de tiempo concreto.

También ha recordado que es el denunciante quien introduce los datos de su tarjeta bancaria, utilizados para el cobro de las suscripciones, sin haberse leído al completo las términos y condiciones del contrato en cuestión.

Por ello, el Cuerpo ha remarcado hay que dejar claro que, si bien el diseño de estas páginas web es "poco amigable", los términos contractuales sí que quedan reflejados en la misma y es responsabilidad de cada usuario saber qué es lo que se está aceptando.

Por lo tanto, no se está ante un hecho delictivo, puesto que se está cobrando por un servicio que se presta a un cliente, quien lo ha aceptado de manera obligatoria para poder darse de alta en el mismo y, por ello, los bancos no devolverán los importes a los denunciantes, al no ser cargos fraudulentos.