La Policía Local de León abre sus puertas a los escolares de la ciudad

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), durante la jornada de puertas abiertas de la Policía Local de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Policía Local de León en el CHF han abierto este jueves sus puertas a los centros escolares de la ciudad, una jornada en la que los niños y niñas han podido conocer el funcionamiento del Cuerpo Local en una actividad enmarcada en la festividad de su patrón, San Marcelo, que se celebra el próximo 29 de octubre.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado del intendente jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Llorente Pellitero, ha dado la bienvenida a los escolares que han recorrido los puestos de las diferentes unidades de la Policía Local para conocer más de cerca el trabajo que realizan.

En la jornada de puertas abiertas han participado a lo largo de la mañana 830 niños y niñas de distintos centros escolares de la ciudad de León para que conozcan, según ha explicado el regidor, de una manera más cercana a los propios agentes y el trabajo que realizan las distintas unidades, desde la de tráfico y seguridad ciudadana a las de drones, canina o medio ambiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

"Los niños tienen que ver en la Policía un amigo. La Policía es un amigo que está para protegerte, para defenderte, para darte seguridad, para informarte", ha recalcado el alcalde, que además ha recordado que la ciudad registra un elevado índice de seguridad y que el índice de criminalidad está muy por debajo de la media nacional.