La Policía Nacional celebrará el 19 de diciembre la V Carrera Ruta 091 a favor de la Asociación Down Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional celebrará el próximo 19 de diciembre la V Carrera Ruta 091, cuya recaudación se destinará este año a la Asociación Down Valladolid.

La prueba, que se celebra en las ciudades en las que el cuerpo tiene presencia, se desarrollará por la tarde, con salida desde la Plaza de San Pablo, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los beneficios de las inscripciones y los patrocinios se destinan a causas sociales de la ciudad en la que tiene lugar y en el caso de Valladolid se ha elegido a la Asociación Down, que apoya a familias y personas con síndrome de Down para lograr su autonomía en el día a día y su inclusión en el ámbito social y laboral de la ciudad.

En la presentación del evento este jueves, 26 de noviembre, ha estado presente la jefa provincial de la Policía Nacional, la comisaria Mónica Martín Bragado, quien ha destaco el compromiso del cuerpo con causas sociales de este tipo.

Esta ha estado acompañada por la gerente de Down Valladolid, María Antonia Juan Gamelié, y la representante del Banco Santander, principal patrocinador, Rocío de Pedro Martín, que han subrayado las virtudes de la carrera y han animado a participar.

La modalidad de carrera para adultos saldrá a las 19.00 horas y la de marcha, a las 19.05. Antes, a partir de las 18.00 horas, se disputarán carreras infantiles con distintas distancias según la edad.

La inscripción cuesta doce euros para adultos y diez euros para niños, e incluye la camiseta oficial. Los niños también pueden inscribirse por dos euros sin camiseta.

Los dorsales se recogerán en el Centro Comercial Vallsur (paseo de Zorrilla, s/n). El 17 de diciembre se entregarán de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el 18 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas.

Además, el 19 de diciembre se podrán recoger en la zona de meta, desde las 16.00 horas hasta 30 minutos antes de la salida.

Junto con el dorsal se entrega la camiseta técnica oficial, cuya talla se elige al inscribirse.