Pollán contrapone la "estabilidad" presupuestaria y las "garantías" de la Junta frente a la gestión del Gobierno

Roberto Sáiz, Ricardo García, Carlos Pollán y Cristina Ayala frente al autobús autónomo Holon Urban. - EUROPA PRESS

BURGOS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha reivindicado la "estabilidad" y las garantías que ofrece su Gobierno a empresarios, comerciantes y ciudadanos frente a la "falta de respuestas" que, a su juicio, se reciben desde el Gobierno de España.

Durante su asistencia al acto conmemorativo del 150 aniversario de la multinacional alemana Benteler en Burgos, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha subrayado el respaldo de las instituciones a la industria de la Comunidad.

En este sentido, ha destacado el funcionamiento del pacto de gobierno en la Comunidad, al tiempo que ha subrayado de forma prioritaria la tramitación del próximo presupuesto autonómico, que inicia este mismo viernes su andadura parlamentaria en las Cortes.

Pollán se ha referido a la apuesta del Ejecutivo autonómico frente a lo que Castilla y León "no recibe de España", que es lo que desde la Junta se ofrece "con estos presupuestos y con el compromiso de garantizar cuatro años de estabilidad", un punto en el que ha recalcado que estas cuentas, unidas a los planes estratégicos y de promoción industrial, ofrecerán la "tranquilidad necesaria" antes de que finalice el año.

Por su parte, el responsable de Benteler en España, Ricardo García, ha agradecido la presencia de autoridades, clientes y colaboradores en una efeméride que sirve para rendir homenaje al recorrido de esta firma familiar en su quinta generación.

La fábrica burgalesa reviste una trascendencia estratégica para el grupo, ya que supuso la primera planta construida fuera de Alemania y el punto de partida para su expansión internacional.

En la actualidad, el centro está enfocado en la transición hacia la 'Industria 4.0' al incorporar automatización, inteligencia artificial y digitalización para dotar a las instalaciones de mayor eficiencia.

García ha apuntado que la idea es "crear fábricas del futuro, más humanas, donde la tecnología esté al servicio de las personas, de su seguridad y de su calidad de vida laboral".

En relación a las perspectivas del centro de trabajo, García ha explicado que la planta burgalesa afronta un horizonte despejado "para los próximos siete años tras haberse adjudicado los nuevos proyectos vinculados al vehículo eléctrico para fabricantes como Volkswagen, Seat, Mercedes y Ford".

Actualmente, las instalaciones de Benteler en Burgos emplean a 640 operarios en planta, a los que se suman otras 135 personas ubicadas en las oficinas de la Dirección General de la división de módulos, alcanzando una plantilla total de casi 780 trabajadores en el complejo.

Como colofón a la celebración del aniversario, la empresa celebrará este domingo una jornada de puertas abiertas para los empleados y sus familias en la que prevé reunir a más de 2.000 asistentes.