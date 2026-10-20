Pollán al PSOE: "Vayan acostumbrándose, la prioridad nacional ha venido para quedarse"

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, de Vox, ha defendido este martes el concepto de prioridad nacional que proclaman los de Santiago Abascal y ha advertido a los socialistas: "Vayan acostumbrándose, la prioridad nacional ha venido para quedarse".

Carlos Pollán ha respondido de este modo a la procuradora socialista Nuria Rubio que ha acusado a los de Vox de defender una patria en la que sólo están los de Santiago Abascal mientras "atacan" a los sindicatos, a las ONGs y a "determinados perfiles" de gente a los que ayudan esas organizaciones.

"¿Qué personas les sobran? ¿Los migrantes, las mujeres que reclamamos igualdad, las personas LGTBI, quienes necesitan ayuda y no encajan en su fotografía de familia?", ha preguntado Rubio a Pollán al que ha acusado de usar la Vicepresidencia Primera para "lloriquear" y para realizar "discursos populistas" pero sin aplicar políticas que mejoren la vida de las personas, como sí hace el Gobierno central, ha defendido la socialista.

Pollán ha explicado a Nuria Rubio que la Junta de Castilla y León está cumpliendo "la palabra dada" en la pacto de gobierno suscrito entre PP y Vox que contemplaba, entre otras medidas, que se llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva, "garantizando el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente".

"Lo vamos a cumplir, no tenga ninguna duda", ha aseverado Pollán que ha recordado que PP y Vox también se comprometieron a evitar y a reducir el gasto público ineficiente de subvenciones que no sean de estricta utilidad pública. "Lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho en el presupuesto de 2027 y lo seguiremos haciendo", ha añadido el vicepresidente primero que se ha reafirmado en que la Junta congelará al mínimo las subvenciones en la cooperación al desarrollo para el fortalecimiento y mejora de los servicios públicos.

"Ya sé que para ustedes el dinero no es de nadie y ustedes lo utilizan como quieren, por eso lo gastan alegremente en mordidas, en colocar a señoritas de compañía en empresas públicas o en cooperar con el tráfico ilegal de personas, eso es a lo que ustedes dedican el dinero público", ha reprochado el de Vox al PSOE.