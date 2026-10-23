Pollán rechaza "frontalmente" que en CyL exista censura cultural y sitúa libertad de creación como prioridad de la Junta

BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha rechazado "frontalmente" que en Castilla y León exista algún tipo de censura cultural, al tiempo que ha remarcado que la política de la Junta en esta materia "se basará siempre en la libertad de creación y en la calidad de las producciones".

De esta forma se ha expresado tras ser preguntado por el recurso contencioso-administrativo que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que enviará al Ejecutivo autonómico después de la orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte autonómica de 'prohibir financiar proyectos con supuesto adoctrinamiento ideológico'.

Pollán ha asegurado que no acepta "el concepto de censura porque no responde a la realidad", para después contraponer el modelo autonómico con las políticas de la izquierda, a las que ha achacado actitudes de "cancelación, imposición y propaganda".

Posteriormente, ha declinado pronunciarse sobre la Seminci y un posible recorte de aportaciones autonómicas.