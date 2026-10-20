Pollán rechaza resignarse a la invasión del Tercer Mundo y que los españoles sean "los últimos de la fila". El político, durante un mitin de precampaña en Ponferrada (León). - EUROPA PRESS

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Carlos Pollán (Vox), ha rechazado este martes resignarse a ver cómo desde el Tercer Mundo se "asalta" las fronteras y se burla las aduanas para dejar a los ciudadanos españoles como "los últimos de la fila en los servicios sociales y en las ayudas sociales".

Durante un mitin de precampaña electoral en la Plaza Mayor de Ponferrada (León), el dirigente político ha remarcado que la prioridad nacional constituirá "el principio fundamental de toda la actividad política" de su formación, marcándose asimismo el objetivo irrenunciable de garantizar que las administraciones públicas permanezcan "al servicio del contribuyente y no el contribuyente al servicio de la Administración".

En el acto político que ha abierto en la comarca berciana tras desplazarse directamente desde el Pleno de las Cortes autonómicas, Pollán ha aseverado que en los ejecutivos autonómicos donde participa su organización política ya se combate de forma decidida "el despilfarro político", la burocracia, la inmigración ilegal y "las mafias del tráfico de personas".

Asimismo, ha reivindicado la elaboración en Castilla y León de los presupuestos "más sociales y con menos impuestos en toda la historia" de la Comunidad, al tiempo que ha defendido el recorte de subvenciones a sindicatos, organizaciones no gubernamentales y patronales, junto a la congelación "al mínimo" de la cooperación al desarrollo para que no salgan fondos hacia el extranjero mientras existan compatriotas sufriendo penurias y sufriendo calamidades.

"Hay gente que me lo dice, que no hemos recortado lo suficiente, y lo comparto, pero es cierto que hemos iniciado un camino junto a nuestro socio de gobierno en el que vamos a seguir reduciendo esas ayudas y esas subvenciones. Y por eso también hemos congelado al mínimo las ayudas a cooperación al desarrollo", ha insistido el político de Vox, convencido de que no es posible destinar ni un solo euro desde Castilla y León a proyectos solidarios en el extranjero "mientras haya un compatriota con dificultades para llegar a fin de mes"

SÁNCHEZ, EL "CANDIDATO DE MARRUECOS, EL ENEMIGO"

Por su parte, el candidato número uno de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de León, Pablo Calvo Liste, ha calificado formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el candidato de Marruecos, el enemigo" a quien es preciso plantarle cara

El aspirante de la formación ha advertido ante los asistentes que el jefe del Ejecutivo central obedece a intereses y dictados extranjeros vinculados a las agendas globales en lugar de velar por los compatriotas, sosteniendo de manera explícita durante su alocución que al país "literalmente" lo está gobernando el enemigo.

Para fundamentar su acusación contra la gestión del Gobierno central, el candidato al Congreso ha puesto de manifiesto el desmantelamiento de la industria y el cierre por voladura de las centrales térmicas en la comarca de El Bierzo y en toda la provincia leonesa, actuaciones que, a su juicio, se han realizado bajo el pretexto de un "ecologismo fanático, barato" que ha terminado arriesgando la soberanía energética.

Calvo ha recriminado además la permisividad ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales que colapsan la red de servicios públicos y deterioran la seguridad vial en las calles, así como la parálisis en la ejecución de infraestructuras prometidas como las autovías de Ponferrada a Orense y a La Espina o las conexiones del nudo ferroviario.

El acto público celebrado en la capital berciana ha sido clausurado con la intervención del presidente nacional y líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha puesto el broche final a la cita de precampaña en la Plaza Mayor de la localidad leonesa. Los representantes de la formación política han coincidido al señalar que los tres ejes conceptuales expuestos durante las intervenciones--prioridad nacional, desregulación y remigración--representan "la revolución del sentido común" que prevén aplicar en las instituciones a partir de las próximas citas electorales.