El PP de Antigüedad (Palencia) denuncia la falta de agua potable desde 2024 y de claridad en las cuentas municipales

PALENCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en Antigüedad (Palencia) ha denunciado la falta de agua potable en el municipio desde el año 2024 y también de claridad en las cuentas municipales.

Los ediles, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han lamentado que las viviendas lleven sin agua potable desde octubre del 2024. "Desde entonces, las únicas soluciones por parte del alcalde han sido repartir garrafas de agua entre los vecinos durante un periodo aproximado de tres meses, y la colocación de dos desnitrificadoras, de escasa capacidad, en dos grifos en edificios públicos para que toda la población pueda acudir a ellos a por agua potable", han señalado.

En este sentido, han subrayado que una de estas desnitrificadoras no ha entrado en funcionamiento, sin conocer el motivo, al no obtener respuesta a sus preguntas. Los 'populares' han insistido en que todos los vecinos deben acudir al mismo grifo y por ello la población "está harta y quiere soluciones inmediatas".

Además, han señalado que otros pueblos cercanos con problemas similares ya han dado solución a sus vecinos. Los ediles del Partido Popular también han denunciado que durante, al menos dos meses, se han registrado parámetros microbiológicos fuera de rango y no se ha comunicado a la población.

Por todo ello, los ediles han explicado "se han visto obligados" a informar a la Consejería de Sanidad, Diputación Provincial de Palencia y Procurador del Común para que investiguen, tomen medidas y se informe de la situación real del abastecimiento de agua en Antigüedad.

Finalmente, el grupo de la oposición ha hecho referencia a "numerosos informes del Procurador del Común a los cuales el Ayuntamiento parece hacer caso omiso" y a las cuentas del municipio que han solicitado en pleno, sin éxito, tal y como aseguran.

Señalan que en el ejercicio del 2025 se dieron "pérdidas muy grandes en las cuentas públicas que aún están sin fiscalizar" y citan como ejemplo el ingreso de 240.000 euros de los impuestos correspondientes por la instalación de molinos eólicos de los que afirman no conocer su gestión.