PP aprueba en solitario el contrato programa para transferir crédito a Sodeva

PSOE cuestiona la "viabilidad" de la sociedad mientras TLP reclama su disolución

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha aprobado en solitario --gracias a la abstención de Vox-- el anexo del contrato programa entre la Diputación de Valladolid y la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), dependiente de la primera, para articular la transferencia de crédito a la segunda y permitir así que continúe su labor de "dinamización de la provincia", como ha defendido el vicepresidente primero de la institución provincial y diputado de Hacienda, Personal y Promoción, Víctor Alonso.

En contra han votado PSOE y Toma la Palabra (TLP), así como Ciudadanos, socio de Gobierno del PP en la Diputación, quien ha vuelto a pedir una auditoría "exhaustiva" en Sodeva, la cual "no es viable" tal y como está planteada, según ha subrayado la portavoz de Cs y vicepresidenta segunda de la Diputación, Gema Gómez.

Gómez ha criticado que en el Pleno de este viernes se haya "mezclado" a la hora de aprobar modificaciones de créditos "necesidades reales con cuestiones que no lo son", con cambios presupuestarios "no consensuados" como la transferencia a favor de Sodeva.

Asimismo, ha criticado que "a pesar de que el PP no tiene mayoría absoluta" en la Diputación, haya presentado esta iniciativa "en solitario" y "obviando el consenso", lo cual ha hecho "muy complicado apoyarla" a Ciudadanos, según ha advertido.

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha pedido "no seguir transfiriendo más dinero" de la Diputación a Sodeva, así como "revisar su viabilidad y mantenimiento", tras lo que ha lamentado que la institución provincial "vuelva a salir en auxilio económico de Sodeva" con fondos que "podían servir para ayudar a los ayuntamientos".

Por su parte, la portavoz de TLP, Virginia Hernández, ha pedido una vez más la disolución de esta sociedad pública a la que ha tachado de "ruina total" y un "fracaso" por más que "se empeñen en inyectar dinero". "Qué no podría hacer un ayuntamiento de la provincia con ese dinero", se ha preguntado al diputada.

"No podemos ahora transferir más de 800.000 euros a esta sociedad para que no dé pérdidas a final de año sin hacer un análisis de su situación. No podemos seguir cargando sobre los ciudadanos la mala gestión de la sociedad", ha concluido Virginia Hernández.

A pesar de su abstención, el portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha recordado que "todos los años" se debe pedir un crédito extraordinario para esta sociedad, al hilo de lo cual ha precisado que si bien este año las actividades de Sodeva se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19, "otros años es por otros motivos", y ha abogado por "valorar los servicios que presta y cuánto le cuesta" a las arcas de la provincia.

DINAMISMO ECONÓMICO

Frente a esto, el diputado de Hacienda, Personal y Promoción, Víctor Alonso, ha defendido las cifras de las actividades de esta sociedad y ha advertido de que "apoyar a Sodeva es apoyar el dinamismo económico de la provincia".

Alonso ha puesto como ejemplo el impacto que tiene en la hostelería y los alojamientos de la zona de Peñafiel la actividad del Museo Provincial del Vino, así como en Urueña la Villa del Libro o el Canal de Castilla en los municipios por los que discurre.

También se ha referido el vicepresidente primero de la Diputación a la labor que brinda a los autónomos que trabajan en dependencias de Sodeva como el Centro Provincial de la Artesanía (Artis) de Portillo.