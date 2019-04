El PP del Ayuntamiento de Valladolid suma 150 millones de euros de inversiones sin ejecutar por el equipo de Puente

Publicado 26/04/2019 11:18:40 CET

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que el equipo de Gobierno dirigido por el alcalde, Óscar Puente, ha "dejado de invertir" cerca de 151 millones de euros en los cuatro años de mandato.

En un comunicado recogido por Europa Press, los 'populares' han criticado que "esta ineficacia es una de las razones esenciales del incremento del paro y la desaceleración de la economía en Valladolid, como reflejaba ayer la encuesta de la EPA".

Según el PP municipal, Puente ha dejado de invertir cerca de 151 millones de euros a lo largo de los 4 años de su mandato como alcalde, lo que ha supuesto la pérdida de 5.006 empleos que el ayuntamiento podía haber ayudado a generar en las empresas de la ciudad si hubiese cumplido con sus compromisos de inversión.

El Partido Popular acude a los "datos oficiales recogidos en diciembre de cada año", para recopilar que las cantidades de inversión no ejecutadas en el presupuesto municipal de Puente ascendieron a 39,7 millones de euros en 2015, 35,5 millones de euros en 2016, 31,9 millones de euros en 2017 y 43,1 millones de euros en 2018.

En total, "casi 151 millones de euros que Puente no ha sabido, no ha podido o no ha querido saber invertir en la ciudad de Valladolid".

El Grupo Municipal Popular ha culpa por ello a Puente y su Gobierno del incremento del paro en Valladolid, donde según los datos publicados ayer por la EPA, se contabilizan "7.200 ocupados menos, 2.500 parados más y un incremento de la tasa de paro del 1,2%".

Según los 'populares', Puente "no tiene un proyecto definido de ciudad y no ha ejecutado las inversiones que tenía presupuestadas lo que influye de manera importante en la desaceleración económica y en la pérdida de empleos en la ciudad".

Finalmente, han considerado que es "esta es la razón esencial por la que Puente es reconocido por los vecinos de Valladolid como "el alcalde de la nada", por su "pobre balance de cuatro años funestos" que "demuestran que Puente no tiene proyecto de ciudad y como buen socialista, destruye empleos y perjudica la economía".