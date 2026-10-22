El PP elige a Montse Chimeno como cabeza de lista en Zamora y recupera a Maíllo para el número dos

Fernando Martínez-Maíllo (i), Montse Chimeno, José María Barrios, Elvira Velasco y Óscar Ramajo. - EUROPA PRESS

ZAMORA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha elegido a la gerente del Complejo Asistencial de Zamora, Montse Chimeno, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia.

La hasta hora responsable sanitaria liderará la candidatura del PP, con Fernando Martínez-Maíllo como número dos. El que fuera coordinador general de la organización entre 2017 y 2018 regresa a la candidatura del Congreso tras dos legislaturas en el Senado.

En lo concerniente a la Cámara Alta, el PP presentará a José María Barrios, Elvira Velasco y Óscar Ramajo. El primero de ellos, presidente de los 'populares' en Zamora, repite en la candidatura, mientras que los otros dos cambian del Congreso al Senado. Velasco accede a la nómina de candidatos a parlamentarios, a pesar de que se presentará, en mayo, como aspirante también a la Alcaldía de Zamora.

Las candidaturas se han presentado este jueves en la sede del PP de Zamora, donde Chimeno ha asegurado que acepta el reto "con motivación, serenidad y seriedad" y ha agradecido la "oportunidad" de dar el salto a la política nacional desde las responsabilidades que ahora ocupa.

Por su parte, Maíllo ha aseverado que encara "con ilusión y con la humildad del que empieza" esta candidatura con la que confía que "Zamora se sume a la ola del cambio en España". La número tres al Congreso será Sara Casquero, concejala del Ayuntamiento de Benavente.

Por lo que refiere a la candidatura al Senado, Velasco ha evitado contestar si renunciara a su cargo en Madrid en el hipotético caso de que fuera elegida alcaldesa. "Cada cosa a su tiempo", ha indicado la candidata, que ha agradecido igualmente la confianza de Alberto Núñez Feijóo.