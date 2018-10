El PP hace un balance de las fiestas de Valladolid "positivo", con "sombras" y se atribuye el modelo seguido

Publicado 09/09/2018 13:00:47 CET

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha hecho un balance en general "positivo" pero con "algunas sombras" de las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo y ha subrayado que son una "continuidad" del modelo iniciado por ellos "desde hace años".

El PP, en un comunicado recogido por Europa Press, ha apuntado como uno de los peores aspectos de las celebraciones, la "polémica" del concierto de C. Tangana, en el que el artista salió con una botella de whisky al escenario, por sus letras de "corte machista" que demuestran la "incoherencia" del equipo de gobierno municipal con su campaña del "no es no", tras lo que ha denunciado la corta duración del concierto que fue el "más caro de las fiestas".

Por otro lado, ha señalado a la "escasa" relevancia de las fiestas en los barrios y ha reiterado que, a pesar de que el Gobierno municipal se "llena la boca" con su expansión por toda la ciudad, los barrios han protestado por ser "muy pocos" los actos que se celebran en sus calles.

En este aspecto, el Grupo Popular ha aludido a la falta de asistencia del equipo de gobierno a los barrios frente a su presencia en los ocho días de fiestas en la plaza Mayor.

Por otro lado, ha apuntado al consumo "excesivo" de alcohol por adolescentes que "podía comprobarse" en el suelo de la Plaza Mayor después de los conciertos, que quedaba "alfombrado por infinidad de botellas y residuos ".

El "desprecio" del Gobierno municipal al mundo del toro, ha sido otro de las criticas del Grupo Popular, que ha aprovechado para recordar que esta es una actividad "cultural y ancestral" que genera "importantes beneficios".

También, ha lamentado el "desprecio" de gran parte de dos de los tres grupos del Gobierno a los actos dedicados a Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo y ha calificado de "poco procedente, electoral y oportunista" la presentación de la moción que quiere "quitar el nombre religioso" a las fiestas de la ciudad.

El Grupo Popular también ha reprochado la "desorganización" de los servicios públicos y ha afirmado que la ciudad se ha salvado del "caos" y de ser un "estercolero" por la profesionalidad de estos servicios.

No obstante, ha apuntado positivamente a la "importante" participación de los vecinos como "lo mejor de las fiestas" y ha señalado también a la climatología, que es un "factor clave para que la gente salga a la calle", por lo que ha recordado a la "magnífica" decisión que tomó su partido al cambiar las fiestas.

Igualmente, ha resaltado la actuación de la Policía Local, el Servicio de Limpieza, Auvasa y Protección Civil, que han realizado "muy bien su trabajo a pesar del descuido permanente y el olvido de su importancia por parte del gobierno tripartito municipal".

Respecto a los conciertos de la plaza Mayor, el Grupo Popular ha hecho hincapié en que Valladolid "no necesita gastarse un dineral en un concierto internacional" porque los conciertos programados han gustado al público. Asimismo, ha destacado la "apuesta" por los grupos locales, algo que ha recordado que el PP inició en años anteriores.