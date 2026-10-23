El PP de Segovia mantiene a Pablo Pérez como cabeza de lista al Congreso y sitúa a Sanz Vitorio al frente del Senado

SEGOVIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Segovia, presidido por José Luis Sanz Merino, ha aprobado las listas con las que los 'populares' concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en las que Pablo Pérez repetirá como cabeza de candidatura al Congreso y el senador durante la última legislatura Juan José Sanz Vitorio encabezará la lista a la Cámara Alta.

Se trata de unas candidaturas en las que aparecen dos nuevos candidatos y repiten otros cuatro y que serán elevadas para su ratificación en el Comité Electoral Nacional, según ha informado el partido a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tanto Pérez como Sanz Vitorio ya formaron parte de las listas 'populares' en la cita electoral de 2023, cuando resultaron elegidos, de modo que repiten, aunque con un cambio relevante en el caso de Sanz Vitorio: en aquellos comicios ocupó el segundo puesto de la candidatura senatorial, por detrás de Paloma Sanz, y ahora pasa a liderar la lista tras el anuncio de Sanz de abandonar su presencia en las Cortes tras cuatro legislaturas.

La lista a la Cámara Baja la completan Marta Puertas Paniagua, en segundo lugar, y Daniel Sacristán Gómez, en tercero. Puertas también concurrió en 2023, cuando figuró en el tercer puesto, por lo que avanza una posición.

Sacristán, en cambio, es una incorporación nueva respecto a la candidatura de hace tres años, por lo que de este modo, de los tres integrantes de la lista al Congreso, dos repiten y uno se estrena.

Queda fuera la que fue número dos en 2023, María Cuesta Rodríguez, que obtuvo escaño en aquellas elecciones junto a Pérez Coronado, mientras que en la candidatura al Senado, María Ángeles García Herrero ocupa la segunda posición y José María Bravo Gozalo la tercera.

García Herrero también formó parte de la lista de 2023 y resultó elegida senadora junto a Paloma Sanz y Juan José Sanz Vitorio, por lo que igualmente repite.

Bravo, por su parte, no figuraba en esa candidatura y es un nombre nuevo, aunque bien conocido en la política provincial, donde actualmente es vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura.

En el listado de suplentes, la candidatura al Congreso incluye a Pilar Ares de Blas, José Antonio García Gil y María Ángeles Santo Domingo Gil.

Para el Senado, los suplentes de Sanz Vitorio son María del Pilar Martín Sampedro y Carlos Enrique Fuentes Pascual; los de García Herrero, Miguel Ángel Hernández Tortajada y Azucena Suárez del Pozo; y los de Bravo, María Carpio Guijarro y Basilio del Olmo Alonso.

Este último ya figuró en la lista de 2023 como primer suplente de Sanz Jerónimo, de manera que también repite en la candidatura, aunque ahora acompañando a otro titular.

En conjunto, la propuesta del Comité Electoral Provincial mantiene a dos tercios de los titulares que concurrieron en 2023.

De los seis candidatos titulares, cuatro (Pérez Coronado, Puertas, Sanz Vitorio y García Herrero) estuvieron en las listas de hace tres años y dos (Sacristán y Bravo) son nuevos.

Además, los dos cabezas de lista han sido ya parlamentarios por la provincia, lo que supone una apuesta por perfiles con trayectoria en las Cortes Generales y por la continuidad del equipo que obtuvo representación en la última cita con las urnas.

En las elecciones generales de 2023, el Partido Popular obtuvo en Segovia dos de los tres escaños del Congreso, con el 45,13 por ciento de los votos, y tres de los cuatro escaños del Senado.

Las candidaturas propuestas ahora, tal como han explicado fuentes del partido, se elevan a la instancia nacional para su ratificación y serán, con ese visto bueno, las que los populares presenten a los segovianos en la cita con las urnas de finales de noviembre.

La aprobación del Comité Electoral Nacional del Partido Popular es el trámite final con el que se cierra el proceso interno de configuración de las listas, antes de su presentación oficial.