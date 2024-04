PP se une al PSOE para reconocer la "dignidad" de las "víctimas del franquismo" que rechaza Vox

Ruiz Medrano ha explicado que, pese a no asumir la literalidad del texto del PSOE, no lo enmiendan "en aras al entendimiento"

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha respaldado una iniciativa del PSOE defendida por su portavoz, Luis Tudanca, con el fin de reconocer la "dignidad" de las "víctimas del franquismo" en la que fue, a su juicio, la etapa "más oscura" de la historia de España, una Proposición No de Ley (PNL) que sólo ha sido rechazada por los parlamentario de VOX.

En concreto, Tudanca ha ocupado la tribuna del Hemiciclo para defender "lo obvio" y con el objetivo de dar la oportunidad al PP de "volver a la cordura democrática y a la decencia". "Lo obvio es que en 1936 hubo un golpe de Estado, lo obvio es que su fracaso nos llevó a una Guerra Civil, hubo una represión sangrienta que condenó al exilio, a la muerte, a la esclavitud a la mitad de los españoles y que hubo después 40 años de oscura dictadura", ha relatado el líder socialista.

Luis Tudanca ha insistido en su intervención que las "víctimas merecen un reconocimiento", ya que, como ha destacado, "unas víctimas de la guerra tuvieron ese reconocimiento durante décadas y otras fueron escondidas", un punto en el que ha recordado que en Castilla y León hay, al menos, 680 fosas y 16.000 represaliados.

"Unas víctimas durante décadas fueron y estuvieron tiradas en las cunetas y otras fueron subidas a los altares", ha lamentado, tras lo que ha rechazado la Proposición de Ley de Concordia presentada en las Cortes por PP y VOX en defensa de la Constitución Española, un punto en el que ha señalado que el PSOE defenderá que la normativa que se tramita en las Cortes se retire ante el Tribunal Constitucional e instituciones europeas.

Esta iniciativa ha sido respaldada por el Grupo Parlamentario Popular, después de que el procurador Ramiro Ruiz Medrano insistiera en el objetivo del PP de "no contribuir a polarizar la sociedad", por lo que, pese a no asumir la completa literalidad del texto planteado por el PSOE, ha decidido no presentar enmienda "en aras al entendimiento".

"Debatamos los distintos posicionamientos políticos siempre que se considere oportuno, pero hagámoslo sin extremismos ni revanchismos que contribuyan a dividir a los españoles", ha defendido.

"Hace unos días se me otorgó la responsabilidad de intervenir en esta iniciativa, y algunas personas me preguntaron si me sentía incómodo abordando una vez más este asunto, y podría decir que sí, pero no por no tener claro mi posicionamiento o de mi grupo, que lo tenemos, sino por la utilización política que se está haciendo de esta triste, dolorosa etapa de la vida de España", ha explicado Ruiz Medrado.

El procurador 'popular' ha aprovechado su intervención para desvincular la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox de la iniciativa socialista y ha defendido que se trata de una "norma que es constitucional y que se podrá mejorar a través de la implicación y participación de todos los grupos parlamentarios".

Ruiz Medrano ha dejado claro ante la Cámara que el PP "condena" el Golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura, al igual que "todos los golpes que pervierten la democracia en nuestro país y en todos los países del mundo" y reconoce el "sufrimiento y la injusticia que padecieron las víctimas del franquismo" y apuesta por los mecanismos de colaboración con asociaciones y colectivos dedicados a promover la justicia, la reparación y "facilitar la exhumación de las víctimas e intentar aliviar el dolor de sus familiares".

Sólo Vox se ha mostrado en contra de la PNL socialista, así, el procurador David Hierro, quien ha culpado al PSOE de pretender que se "olvide" que militantes del PSOE "acudieron al domicilio de uno de los líderes de la oposición, del señor Calvo Sotelo, le sacaron de su casa y le cerrajaron dos tiros en la nuca". "¿Pueden acaso ocultar que el señor Largo Caballero dijo que la democracia es incompatible con el socialismo? Era líder de su partido", ha cuestionado Hierro.

"En octubre de 1934 su partido fue a la violencia, su partido y el señor Largo Caballero organizaron un golpe de Estado contra el régimen que ustedes dicen defender y no hace mucho Pedro Sánchez afirmó, y leo literalmente, que Largo Caballero actuó como nosotros, los socialistas, queremos actuar. ¡Qué miedo!", ha relatado Hierro.