PP de Valladolid cree que gravar más el diésel "afectaría de lleno" a la provincia y daría "un mazazo" a agricultores

Publicado 08/10/2018 13:37:46 CET

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Valladolid Arenales Serrano ha incidido este lunes en que la creación de un impuesto específico al combustible diésel "afectaría de lleno" a una provincia como la vallisoletana y supondría "dar un mazazo" a los agricultores.

Así lo ha explicado este lunes la parlamentaria vallisoletana en una rueda de prensa en la sede provincial del partido en la que ha explicado las iniciativas que llevará el Grupo Parlamentario Popular al Pleno del Senado este martes y miércoles, 9 y 10 de octubre.

En una de las proposiciones de Ley que presentarán propondrán medidas para bajar "sustancialmente" el recibo de la luz, que asegura Serrano que ha subido "un 6,4 por ciento" desde finales de julio debido al "desastre" de la política energética del PSOE, algo que Serrano asegura que se remonta a la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante ello, además de reclamar criterios que puedan rebajar la factura a los ciudadamnos, ha recordado que el PP también ha planteado no elevar la carga impositiva que ya sufren los ciudadanos con nuevos impuestos como el que se podría aplicar al diésel, lo que ha advertido de que "afectaría de lleno" a Valladolid, pues es una provincia "con una identidad muy ligada a la automoción" y, además, los agricultores recibirían "un mazazo" que se sumaría a las "dificultades que ya tienen".

En un comunicado, el PP de Valladolid ha incidido en que la decisión "propagandística y precipitada" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "pone en riesgo" a un sector "tan importante", con "miles de trabajadores" en la mayor empresa de la provincia, Renault, y decenas de las compañías auxiliares.

También ha recordado que el PP también propuso quitar el impuesto a la generación eléctrica, algo que afirma que el Gobierno "plagió a las cuatro horas".

Mientras el PP plantea diversas propuestas, ha criticado Arenales Serrano, al Ejecutivo de Pedro Sánchez "lo único que se le ocurre es responder con el cierre de las térmicas y el final de la minería de carbón" que también afectaría a Castilla y León.

Los senadores del PP por Valladolid --la propia Serrano, Alberto Gutiérrez y Miguel Ángel Cortés-- apoyarán en el Pleno las iniciativas 'populares' que incluyen varios puntos relativos a la situación política y social en Cataluña.

Así, los 'populares' de la cámara baja defenderán una moción para proteger a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a Cataluña por "el acoso y agresiones constantes" que han sufrido en los últimos meses por parte de "los independentistas", situaciones que incluso han llegado a los Mossos d'Escuadra con los enfrentamientos con manifestantes del pasado 1 de octubre.

El PP exigirá por ello al Gobierno que defienda a los efectivos policiales y de la Guardia Civil expresamente y también con la creación de un complemento salarial que tenga en cuenta los lugares en los que están "más acosados" y viven una mayor presión, como Cataluña y el País Vasco.

También se abordará una interpelación sobre la posición de Pedro Sánchez ante el "ultimátum" que apuntó el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, la pasada semana, ante lo que los 'populares' ofrecen al Gobierno sus 147 senadores para volver a implantar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "todo el tiempo que sea necesario".

"Si no sabe, no puede, no quiere o no le dejan, que convoque elecciones lo antes posible", ha apostillado Serrano.

ILEGALIZAR PARTIDOS

La senadora se ha referido también a una de las últimas propuestas planteadas por su partido, como es la ilegalización de los partidos "que ejerzan la violencia" o que lleven a cabo un referéndum ilegal y que no reciban fondos públicos.

Igualmente, se preguntará por las "declaraciones de miembros del Gobierno" sobre el posible indulto de los políticos catalanes presos y el acuerdo para pagar a la Generalitat 1.459 millones de euros cuando Sánchez "ha dicho que no tenía tiempo de hablar de la financiación autonómica".

Además, los 'populares' plantearán una interpelación en la que preguntarán por la "purga" que consideran que se ha llevado a cabo en Radio Televisión Española, donde interpretan que se ha "apartado" a profesionales "que llevaban mucho tiempo".

A ello ha sumado supuestos casos de "manipulación", declaraciones "graves" de la presidenta de la corporación, Rosa María Mateo, cuando se conocieron noticias sobre su patrimonio personal, o del propio presidente del Gobierno ante las informaciones sobre su tesis doctoral.

Arenales Serrano ha considerado que son "actitudes inaceptables cuando además RTVE se encuentra en un proceso de concurso público" para elegir una nueva Dirección, a lo que ha sumado que se ha perdido audiencia en los programas informativos en los últimos dos meses.