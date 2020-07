El PP de Valladolid denuncia ante el Ayuntamiento el peligro que supone un pozo en la senda de Arcas Reales

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado ante el Ayuntamiento el "grave peligro" que consideran que supone la existencia de un pozo y una arqueta de alumbrado en malas condiciones en la senda de Arcas Reales.

El PP ha formulado un escrito de denuncia ante el alcalde, Óscar Puente, por la existencia de un pozo y una arqueta de alumbrado en la senda de Arcas Reales que consideran que generan peligrosidad extrema y pueden ser causa de accidentes graves.

Además, en un vídeo difundido por el Grupo tras una visita de varios de los concejales a esta zona "se aprecia claramente la existencia de un pozo abierto que puede constituir un grave peligro para quienes frecuentan este recurso natural de la ciudad vallisoletana".

En la denuncia formulada por los 'populares' se recoge que "el sellado del pozo es inexistente, se encuentra abierto con una tabla de madera sin fijar, que no cubre en su totalidad" y que la arqueta de alumbrado "también carece de protección".

"Se trata de un problema potencial para las personas, los animales y el medio ambiente, quizás el Ayuntamiento debería tomarse en serio este asunto", han declarado los 'populares'.

El punto dodne se ubican la arqueta y el pozo en la citada senda es en la zona más próxima a la avenida de Zamora y a la tapia de la residencia de La Salle en Arcas Reales.

En la denuncia registrada en el Ayuntamiento, el PP advierte expresamente de "las responsabilidades que pueden derivarse de la falta de actividad para solucionar este hecho de la Administración municipal".

El pozo denunciado no dispone del cerramiento de seguridad adecuado, solo existe una madera que los concejales del Partido Popular, inciden, encontraron quitada, "que no tapaba el pozo y que está en deficiente estado de conservación, lo que supone un peligro para la seguridad ya que pueden caer en su interior accidentalmente personas o animales si no se procede a su clausura".

Además puede conllevar problemas de salubridad por las aguas que transcurren por el pozo y el desagradable hedor que emana del mismo.

La senda de Arcas Reales es una ruta de 1,2 kilómetros que fue reforestada en 2016 y sobre la cual esta misma semana el Partido Popular también emitió un comunicado en el que denunciaba el "abandono" al que consideran que tiene sometido el equipo de Gobierno de PSOE y VTLP a este espacio así como a otros parques y zonas verdes de la zona, como Las Norias.