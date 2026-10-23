El PP de Valladolid propone a la consejera de Educación como número 1 al Congreso y mantiene a Carnero en el Senado

Archivo - La consejera de Educación, María Pardo, durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León, en la Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a 15 de junio de 2026, en Valladolid, Castil - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Valladolid ha propuesto a la consejera de Educación, María Pardo, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados y mantiene al alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, en el Senado.

En concreto y según ha informado el PP de Valladolid a través de un comunicado remitido a los medios, María Pardo será la número uno por la provincia, puesto que ocupó Mercedes Cantalapiedra en los comicios generales de 2023.

María Pardo encabezó la lista del PP por Valladolid en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo y fue nombrada por Alfonso Fernández Mañueco consejera de Educación, puesto del que tomó posesión el pasado 15 de junio.

La lista del PP al Congreso se completa con el actual diputado Eduardo Carazo, como número dos; Irene Múñoz, como tres; David Frontela, como cuatro, y Sara Martínez Rubio, como cinco. Irene Muñoz es jefa de Gabinete de la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, puesto al que llegó tras se directora general de Relaciones Institucionales de la Junta.

En la circunscripción de Valladolid están en juego cinco escaños de los que el PP tiene ahora dos, el PSOE otros dos y Vox uno, el único en este caso por una provincia de Castilla y León.

En el caso del Senado, el PP de Valladolid mantiene a Jesús Julio Carnero en el número uno al que siguen Mercedes Cantalapiedra y José Ángel Alonso, alcalde de Villalón de Campos.

El Comité Electoral del PP de Valladolid se ha reunido este viernes en sesión extraordinaria presidido por Luis Miguel González Gago para proponer al Comité Electoral Nacional las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre.