El PP de Valladolid reprocha que la revisión del PGOU contempla protección para el Parador Alegría, derribada en 2018

Publicado 10/04/2019 12:27:30 CET

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que la propuesta de revisión del Plan General de Ordenación Urbana incluye protección especial para el edificio llamado 'Parador de la Alegría', situado en el paseo del Arco de Ladrillo y que fue derribado el año pasado después de que el equipo de Gobierno de Óscar Puente lo autorizara en 2017.

En un comunicado recogido por Europa Press, los 'populares' consideran que la reforma del PGOU es "una verdadera chapuza urbanística que lleva 4 años dando tumbos en su tramitación con errores graves".

Según los 'populares', la revisión del PGOU contempla la protección especial del edificio llamado 'Parador de la Alegría', ubicado en el número 30 del Paseo del Arco Ladrillo esquina con la calle Arco y que fue un antiguo parador y almacén del siglo XIX, proyectado en 1880.

Una de las fichas del proyecto de revisión del PGOU, según explica el PP, le otorga una protección P4 como "edificio de interés en su configuración exterior y como integrante del paisaje urbano, con una tipología de interés aunque en un estado de conservación deficiente". Así, se le protege ambientalmente, "debiendo preservarse sus fachadas y todos los elementos que las integran".

También se indica que se mantendrá el carácter diferenciado de las diferentes fachadas, exteriores e interiores, "cuya imagen y tratamientos históricos deberán ser recuperados".

Sin embargo, explican que el equipo de Gobierno autorizó el derribo en la Junta de Gobierno del 23 de agosto de 2017, obra que se llevó a cabo en 2018. Actualmente, en el solar, donde se ha conservado solo una pequeña parte de la fachada, se ha iniciado la construcción de un nuevo edificio.

Para el PP municipal el derribo "no es una simple confusión sino algo muy grave. No sólo por la descoordinación que demuestra, sino por la falta de criterios para proteger los edificios singulares de la ciudad de Valladolid".

Los 'populares' consideran que éste es un ejemplo grave más de la "chapuza urbanística" que es a su juicio la revisión del PGOU. Consideran que este proceso, "que lleva 4 años en tramitación, no debería contener errores como éste, por lo que van a seguir revisando los 418 edificios protegidos de Valladolid que constan en el proyecto, no sea que existan más supuestos similares".

Esta revisión está pendiente de aprobación provisional en el Pleno municipal, un trámite para el que todavía no hay fecha pero que el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, ha asegurado en varias ocasiones que tendrá lugar antes de las elecciones municipales del 26 de mayo.

Los Populares han criticado por ello "la hipocresía de Puente y Saravia que, en una reciente intervención pública en la primera piedra del edificio privado del antiguo Lucense" presumían de haber acabado con los problemas de fachadas vacías en Valladolid. "Lo que no nos contaron es que la forma de acabar con ese problema era tirando los edificios enteros sin respetar, ni siquiera, su propia propuesta de protección", han lamentado.

El PP ha reclamado que de "forma inmediata se garantice que no existen más irregularidades graves como ésta en el proyecto de PGOU y que si no puede garantizarlo, que no lo presente para su aprobación cuando faltan menos de 46 días para las elecciones municipales".