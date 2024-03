PP y Vox registran una Ley de Concordia que incluye víctimas de la II República

Con la norma se deroga el Decreto de Memoria Democrática y se crea una Comisión de Exhumaciones sin asociaciones y con capacidad de resolución

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han registrado este martes en las Cortes de Castilla y León su Proposición de Ley de Concordia, una normativa que, como han explicado los portavoces de ambos grupos Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, elimina "visiones sesgadas" de la historia e incluye como víctimas políticas al periodo comprendido en la II República, Guerra Civil y Dictadura, ya que afecta a entre los años 1931 y 1978.

El texto, que se ha registrado este martes en el Parlamento regional, da cumplimiento a uno de los acuerdos de Gobierno de PP y Vox para esta legislatura y, tras dos años de negociaciones, finalmente han sido los grupos parlamentarios los que han presentado el texto como Proposición de Ley y no el Gobierno regional como se avanzó en un principio.

Se trata de una norma cuyo objetivo, como ha explicado Carlos Menéndez, es "dar el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978", con lo que se amplían los años que se incluyeron en el Decreto de Memoria Democrática aprobado por la Junta en 2018 donde se acotaba a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y dejaba fuera a las de la II República.

No obstante, Menéndez ha defendido el sentido de ampliar este periodo, ya que, a su juicio, "están interrelacionados historiográficamente". Por su parte, Raúl de la Hoz ha dejado claro que la norma no equipara en ningún caso la II República con la Dictadura: "Nosotros no somos historiadores".

Tras esta aclaración De la Hoz ha insistido en que "las víctimas son víctimas en todo caso". "La vulneración de derechos humanos es vulneración de derechos humanos con independencia de dónde, cuándo y quién cometa esa vulneración", ha señalado.